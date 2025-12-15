美擬組核心五國 促強權相互妥協

上周美媒報導指，美國新《國安戰略》（NSS）有「未公開版本」，其中提及川普總統有意建立包括美國、中國、印度、日本、俄羅斯的新「核心五國集團」 （Core 5，簡稱C5），以取代七大工業國集團（G7），雖然白宮已出面否認，但這類構想符合川普的世界觀。

2021年，時任美國「外交關係協會」主席哈斯就曾提出「新全球協調」方案，主張納入美國、中國、俄羅斯、歐盟、印度及日本，這種新機制將不是以價值與法制的共通性為基礎，但至少能促使殊異國家利益與多元意識形態間達成妥協，合作解決各式國際問題。

哈斯屬「現實主義學派」，這一派強調對國家利益的追求，以及維持強權間的「權力平衡」，認為這是確保和平的要件。川普2.0版NSS即稱要走「彈性現實主義」路線，並列舉權力平衡為基本原則之一。

哈斯的方案仿效自19世紀初的「歐洲協調」體系，這是1815年拿破崙戰爭結束後，歐洲列強建立的國際外交體系，旨在透過多邊會議與權力平衡原則，維護歐洲和平與穩定，主要成員為英國、奧地利、俄羅斯、普魯士（現在的德國），後來法國加入。

分析人士指出，外傳的C5與G7主要區別在於：C5的定義不是財富或民主規範，而是「硬實力」，包括人口規模、軍事能力和全球影響力。換言之，C5將提升軍事-經濟強權的地位，而非傳統聯盟。

《波斯灣新聞》認為，美國的盟友可能會擔心，C5構想若成真，俄羅斯、中國將與美國平起平坐，歐洲則遭到排擠，削弱美歐間的團結，C5機制也會在事實上承認俄羅斯勢力範圍，從而破壞北約的凝聚力。

德國總理梅爾茨13日在一場演講中，便有感而發說：「我們歐洲人，尤其是德國人，曾經享受的『美利堅治世』時代基本上已經結束，不再是我們所熟知的樣子。懷念過去也無法改變這一點。」