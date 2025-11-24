美擬給俄軍赦免 布查居民憤：舊傷未癒又添新痛

（中央社基輔23日綜合外電報導）在烏克蘭基輔近郊布查鎮，亂葬崗與教堂牆面彈痕足以訴說著過去俄羅斯占領的苦難；然而，居民舊傷未癒，新的痛楚又將到來：美國主導的和平方案擬對戰爭暴行加害者提供一體適用的戰後赦免行動。

綜合美聯社和路透社報導，近4年前爆發的俄烏戰爭是二戰以來歐洲最致命衝突。美方上週提出的初步28點俄烏終戰和平方案，要求烏克蘭割讓領土、同意限制軍隊規模，放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的意圖，且所有參與這次衝突的當事各方，戰爭期間的行為將獲得充分赦免。

對許多烏克蘭人來說，這些條件無異於投降。

美國總統川普（Donald Trump）還曾對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出須於本月27日前回覆的期限。不過，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示這項期限可再調整。

2022年時，基輔近郊布查鎮（Bucha）有好幾百人遇害。對當地生還者而言，美國28點和平方案所提的赦免並不像和解，反而更像一種幻滅。

這種感受不只限於布查，也廣及其他社區，反映出全國對可能赦免俄羅斯及其軍隊與官員所涉罪行的高度憂慮。

鎮上的安得烈使徒教堂（Church of Andrew the Apostle）一旁就是亂葬崗，長眠於此的平民有些是當街遭槍殺，有些身上帶著酷刑痕跡。

主持這座仍殘破不堪教堂的神父哈拉文（Andriy Halavin）表示，若在戰事未止前就提出赦免，只會讓更多暴力行為取得正當性。

他說：「這等於開了綠燈。這意味著你可以不斷轟炸、繼續處決士兵，還能篤定什麼都不會發生。」

2022年俄軍全面入侵烏克蘭、奪取基輔失敗並撤離後，布查鎮大規模殺戮事件才被揭露。

哈拉文神父表示，已經掌握很多加害者的身分。他強調，伸張正義不在於報復，而是要證明追究責任仍有意義，尤其在烏克蘭人被要求為和平做出痛苦讓步之際。

在布查軍人公墓，66歲的卡塔年科（Vira Katanenko）前來祭拜去年在頓內茨克（Donetsk）地區陣亡的兒子。對她來說，美方的28點和平方案與赦免構想完全無法接受。

她說：「我沒辦法接受。他們要赦免所有戰爭罪行，包括布查嗎？這太可怕了。就讓他們來現場，讓川普自己來。讓他和他的家人親自感受我們的痛苦，看過之後，也許他們會改變心意。」（編譯：蔡佳敏）1141124