美擬縮減協防北約機艦 重心轉向印太

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記者潘紀加／綜合報導

《紐約時報》12日報導，美國戰爭部擬調整協防北約兵力，縮減部署歐洲的美軍機隊與艦隊規模，北約盟軍統帥兼美國歐洲司令部司令格林克維奇上將強調，新計畫著眼於應對印太地區潛在衝突，旨在強化美軍嚇阻戰力。

報導指出，2名歐洲匿名高階官員透露，美軍擬將目前部署在歐洲的F-16與F-15E戰機數量，從約150架縮減至100架，海上巡邏機則從26架減少為15架，並撤回8架空中加油機。此外，預計有1艘航艦、1艘核動力巡弋飛彈潛艦、數艘軍艦與數十架航艦航空聯隊戰機，也將列入調整計畫；原先負責協防歐洲的2支轟炸機部隊，亦有1支將進行重新部署，調整規模罕見。

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報導分析，美軍調整兵力勢將影響北約遠程打擊與情監偵能力，不過北約發言人哈特表示，北約長期過度依賴美方支援，在川普政府最新戰略重心轉向印太的情況下，北約成員國也必須順應變化，優先強化自身防衛戰力。

格林克維奇則說，俄羅斯無意對北約挑起衝突，因此最新調整部署計畫，可望讓印太美軍獲得迫切需要資源，有助維繫區域穩定。

《紐時》披露，美將調整協防北約計畫，縮減駐歐美軍兵力。圖為駐義大利的美軍F-16戰機。（取自DVIDS網站）