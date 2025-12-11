美擬要求免簽旅客提供5年內社群紀錄 台英澳及歐盟多國均在列

赴美免簽國家的旅客須先在「電子旅行授權」（ESTA）系統提出申請。esta.cbp.dhs.gov網頁截圖



美國日前已宣布，將要求部分簽證申請者公開社群媒體紀錄；如今可能也將審查免簽入境遊客的社群活動。國土安全部週三（12/10）提出新規，將要求適用「免簽證計畫」的外國遊客入境前，提供過去5年使用的社群媒體帳號。新規若正式實施，將適用於台灣、日本、南韓、英國、澳洲及大多數歐盟國家。

《彭博新聞》報導，根據國土安全部週三公告，美國海關暨邊境保護局（CBP）計劃在「免簽證計畫」（VWP）共42國旅客的審查程序中，要求入境申請者提交過去5年使用的社群媒體帳號。

這項新規定提案發布後，進入60天公眾諮詢期。根據提案，CBP將要求申請人提供多項個人資料，除了社群帳號外，也包括過去10年曾使用的電郵信箱，以及父母、配偶、兄弟姊妹與子女的姓名、出生日期、居住地與出生地。

美國國務院先前已宣布，將審查H1-B專業人才簽證、學生簽證申請者的社群媒體紀錄。美國在台協會（AIT）週三稍早已在臉書提醒，自12月15日起，所有申請H1-B（專業工作簽證）、H-4（H類家屬簽證）、F（學術類學生簽證）、M（技職類學生簽證）及J簽證（交流訪問／實習生簽證）者，須將社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。

CBP提出的新規定，則可能將社群審查擴大至利用免簽證計畫入境的遊客。

《紐約時報》報導，在現行制度下，免簽國旅客透過「電子旅行授權系統」（ESTA）申請時，只須填寫電郵、住址、電話與緊急聯絡人資訊，並支付40美元，授權有效期為兩年。

目前的ESTA申請表上，社群帳號列為選填項目。簽證與移民服務公司 Boundless執行長王曉（譯音，Xiao Wang）向《紐時》表示，以往CBP並未說明不填該欄位的影響，但未來若不提供社群帳號，可能被視為「隱瞞資訊」，對申請不利。

川普總統週三在白宮被問及此政策時說：「我們要確保不會讓錯的人進入美國。」

《彭博新聞》指出，美國今年境外訪客人數與消費金額明顯下滑。美國旅遊協會預測，今年國際訪客約6790萬人次，較2024年的7240萬人次減少，也是近5年來首次國際旅客人次下降。

世界旅遊與觀光理事會（WTTC）與牛津經濟研究院5月的報告指出，在全球184個經濟體中，美國是唯一今年旅遊收入估計將下降的國家。該報告指出，衰退原因包括美元強勢，以及川普政策改變全球旅客對美國的觀感。

