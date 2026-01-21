美擬課100%晶片關稅 李在明喊話「韓待遇不比台灣差」

南韓總統李在明21日在新年記者會，針對美國將課徵100%關稅一事回應（AP）

美國揚言對未在本土生產記憶體晶片的企業課徵高達100%關稅，台灣已迅速提出對美投資換取豁免方案，並成為國際焦點南韓總統李在明在新年記者會上回應此事，表示不會過度擔憂，並透露韓方已提前與美方達成協議，確保在關稅談判中不會比台灣處於劣勢。

南韓總統李在明21日在青瓦臺舉行新年記者會，針對美國揚言對不在美國本土生產記憶體晶片的企業課徵100%關稅一事回應，表示不會過度擔憂，並透露韓方已提前與美方達成協議，確保在關稅談判中不會比台灣更吃虧。

李在明表示美方關稅威脅屬「常有的說法」，在當前國際局勢緊張且不穩定的情況下，類似突發情況層出不窮。他強調若對每件事都過度反應，將難以維持政策核心，這時更需要堅守既定方針與原則應對。

針對台灣已提出透過對美投資換取關稅豁免的做法，李在明表示南韓政府已事先與美方達成共識，確保在面對關稅措施時不會處於不利地位。他引用去年韓美峰會的聯合事實清單，強調在對美貿易上，「採取行動時最重要的標準是確保商業合理性」。

另外李在明也警告美方若對韓國及台灣晶片廠徵收100%關稅，也可能造成美國晶片產品價格飆升，南韓與台灣企業在市場占有率高達80%至90%，關稅很可能會轉嫁到美國消費者身上。在談及全球外交與貿易環境時，李在明坦言「現在是無法預測的時代」，經濟成長率下滑將提高武力衝突可能性。





