美擬豁免科技巨頭晶片關稅 龔明鑫：有助台積電赴美投資與營運穩定

Newtalk新聞 |程欣瑩 綜合報導
經濟部長龔明鑫回應，台積電赴美生產就是提供給美國本土的供應鏈，在即將施行的貿易框架下，這對台積電短期內的運營與投資計畫應具正面穩定作用。 圖：shutterstock
經濟部長龔明鑫回應，台積電赴美生產就是提供給美國本土的供應鏈，在即將施行的貿易框架下，這對台積電短期內的運營與投資計畫應具正面穩定作用。 圖：shutterstock

[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》（FT）9日引述知情人士報導，美國總統川普政府計畫在即將上路的新一波晶片關稅中，對亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）及微軟（Microsoft）等科技大廠提供關稅豁免，以避免其在興建人工智慧（AI）資料中心時，因高額關稅推升成本。這項由美國商務部主導的關稅豁免機制，將與台積電在美國的投資承諾緊密掛鉤。

對此，我國經濟部長龔明鑫回應，台積電赴美生產就是提供給美國本土的供應鏈，在即將施行的貿易框架下，這對台積電短期內的運營與投資計畫應具正面穩定作用。

報導指出，根據台美雙方近日達成的初步貿易協議大綱，白宮同意將台灣輸美商品關稅調降至 15% ，以換取台灣企業對美國晶片產業投資高達 2,500 億美元。其中，台積電已宣布將在亞利桑那州的總投資金額提高至 1,650 億美元，規劃興建多座晶圓廠，並納入先進封裝與研發中心。顯然，川普政府在推動「美國製造」的同時，也試圖減輕對科技產業 AI 供應鏈的衝擊。

根據擬議中的抵免計畫，台積電等在美投資的廠商，可依據其美國產能的比例獲得關稅豁免額度。具體而言，在建廠期間，企業可免稅進口相當於規劃產能 2.5 倍產品；已建廠完成者則可進口產能 1.5 倍產品。台積電可將這些豁免額度分配給其美方大客戶，使亞馬遜與微軟等雲端服務商能以較低成本獲取 AI 晶片。

龔明鑫說明，美方晶片的做法並非全然的新制度，而是過去台美簽署合作備忘錄（MOU）後的延續性發展。台積電身為晶圓代工廠，其產品本就是受客戶委託生產，而目前台積電絕大多數的客戶本就是美國企業。只要美系客戶下單、產品回流美國，在既有的貿易架構與「最惠國待遇」精神下，這類產品原本就具備豁免關稅的基礎。

龔明鑫強調，此舉實質上是將既有的投資優惠與進口豁免繼續延續，從目前台積電的客戶結構與投資進度來看，短期內相關晶片進口應能順利獲得關稅豁免，對業者而言是符合預期的行政配套措施。

