美擬豁免科技巨頭晶片關稅 龔明鑫：有助台積電赴美投資與營運穩定
[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》（FT）9日引述知情人士報導，美國總統川普政府計畫在即將上路的新一波晶片關稅中，對亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）及微軟（Microsoft）等科技大廠提供關稅豁免，以避免其在興建人工智慧（AI）資料中心時，因高額關稅推升成本。這項由美國商務部主導的關稅豁免機制，將與台積電在美國的投資承諾緊密掛鉤。
對此，我國經濟部長龔明鑫回應，台積電赴美生產就是提供給美國本土的供應鏈，在即將施行的貿易框架下，這對台積電短期內的運營與投資計畫應具正面穩定作用。
報導指出，根據台美雙方近日達成的初步貿易協議大綱，白宮同意將台灣輸美商品關稅調降至 15% ，以換取台灣企業對美國晶片產業投資高達 2,500 億美元。其中，台積電已宣布將在亞利桑那州的總投資金額提高至 1,650 億美元，規劃興建多座晶圓廠，並納入先進封裝與研發中心。顯然，川普政府在推動「美國製造」的同時，也試圖減輕對科技產業 AI 供應鏈的衝擊。
根據擬議中的抵免計畫，台積電等在美投資的廠商，可依據其美國產能的比例獲得關稅豁免額度。具體而言，在建廠期間，企業可免稅進口相當於規劃產能 2.5 倍產品；已建廠完成者則可進口產能 1.5 倍產品。台積電可將這些豁免額度分配給其美方大客戶，使亞馬遜與微軟等雲端服務商能以較低成本獲取 AI 晶片。
龔明鑫說明，美方晶片的做法並非全然的新制度，而是過去台美簽署合作備忘錄（MOU）後的延續性發展。台積電身為晶圓代工廠，其產品本就是受客戶委託生產，而目前台積電絕大多數的客戶本就是美國企業。只要美系客戶下單、產品回流美國，在既有的貿易架構與「最惠國待遇」精神下，這類產品原本就具備豁免關稅的基礎。
龔明鑫強調，此舉實質上是將既有的投資優惠與進口豁免繼續延續，從目前台積電的客戶結構與投資進度來看，短期內相關晶片進口應能順利獲得關稅豁免，對業者而言是符合預期的行政配套措施。
更多Newtalk新聞報導
美就業數據優於預期！ 美股3大指數收盤持平、台積電ADR大漲3.37
川普揚言封橋奪產權! 撕毀之前簽訂協議 美加跨國大橋通車生變 卡尼回應了......
其他人也在看
輝達中國特供版專業顯卡RTX 6000D規格降太多 市場不買單
輝達最新特供中國的RTX 6000D，是在RTX PRO 6000 Blackwell的基礎上降級而來。但市場傳出，這塊卡在中國因規格下調太多，沒人買單。
中國國產AI算力突圍！摩爾線程旗艦GPU實測核彈級「參數」曝光 對標輝達H100
摩爾線程旗艦 GPU 實測性能對標輝達 H100 國產 AI 算力突圍 摩爾線程周四 (12 日) 宣布旗艦 AI 訓推一體 GPU MTT S5000 成功完成智譜新一代大模型 GLM-5 全流程適配驗證，實測性能突破國產算力天花板。 這款
民進黨民調：74.1％盼立法院速審關稅結果
[NOWnews今日新聞]台美關稅談判日前達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨今（12）日公布民調，結果顯示，台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％...
壽險抗匯率波動新制來了 金管會估存好三桶金2.6兆可抵禦台幣升值11元
壽險匯率會計新制配套搶在年前曝光！保險局副局長蔡火炎12日公布壽險匯率會計新制配套，未來外價金將有四桶金、三防線，藉此強制鎖住900億元的原避險成本，作為匯率出現大幅波動時的防火牆。據金管會估算，壽險業未來最少要花7至8年時間的累積，可以存到三桶金2兆6,157億元，可抗匯率升值34％、約新台幣升值11元。
零關稅若上路 專家：美製車市占率可望從6%跳升至15%
美製汽車關稅可能自17.5%調降至零，台灣經濟研究院產經資料庫分析師王忠慶今天(12日)指出，若零關稅正式實施，今年自美國進口車輛占整體市場比重，有機會從2025年的6%，大幅提升至15%。 根據經濟部提供的資料，2025年國產車銷量21.2萬輛，進口車20.2萬輛，占比差不多各半；我國進口車以日本為大宗，占42%，其次為德國，占26%，美國排第三，占比僅6%。 台灣經濟研究院產經資料庫分析師王忠慶分析，美製車占比雖不高，但若實施零關稅，占比有機會大幅提升，預估會從6%大幅提升至15%。 他指出，以台灣銷售最佳的特斯拉為例，根據公路總局資料，2025年台灣特斯拉掛牌數達1萬6,587輛，其中自美國進口的純電動車約3,200輛，換言之，超過1萬輛極可能來自德國廠區。若美製車關稅降為零，特斯拉極可能將銷往台灣的產能由德國轉回美國生產。 他強調，這並非傳統意義的「轉單效應」，而是「產能移轉」，消費者仍購買同一品牌，但生產地由歐洲、日本轉至美國，以取得零關稅優勢。 在價格方面，以平均售價約200萬元的車款試算，17.5%關稅約當35萬元，儘管不可能全數反映在售價上，但即便調降一成以上、約20萬
無懼關稅匯率重壓 哥倫比亞出口捍衛鮮花市占率
再過幾天就是西洋情人節，但玫瑰花卻頂著高昂的關稅壓力。哥倫比亞作為全球第二大、美國第一大的鮮花供應國，從去年開始面臨美國課徵的10%關稅，一年損失高達 2 億美金。但當地的花農與出口商依舊充滿信心...
墨加徵關稅後 中墨經貿官員首次面對面會晤
墨西哥去年12月宣佈對中國進口商品加徵高額關稅後，中國與墨西哥經貿官員近日首次進行面對面會晤。
才剛與SpaceX整合！xAI創始團隊又爆離職 馬斯克公布企業發展方向
[Newtalk新聞] 為推動太空人工智慧（AI）相關領域發展，特斯拉執行長馬斯克日前發起旗下 AI 公司 xAI 與太空探索科技公司 SpaceX 的整合計畫，預計最快今年夏季將推動首次公開募股（IPO）。就在此時，兩名 xAI 共同創辦人先後宣布離職，相關消息也引發市場對公司發展前景的擔憂。針對此次人事變動，馬斯克也積極展開重整，並在近期的一次公開會議中，描述該公司未來發展方向。 綜合《法新社》、《路透社》等外媒報導，當地時間 9 日，xAI 共同創辦人吳宇懷透過 X 發布推文，宣布自己將從 xAI 離職，並準備展開人生的下一個篇章。隨後，另一位共同創辦人巴吉米（Jimmy Ba）也於 10 日宣布辭職，接連兩位重要管理人員的離職引發外界對該公司人才留任能力的疑慮。 該報導指出，xAI 是在 2023 年時，由 12 名共同創辦人合作創立的 AI 技術企業，但至目前為止，已有 6 名共同創辦人從該公司離職。報導稱，此次離職的兩位共同創辦人分別在打造 xAI 核心推理能力、AI 語言模型開發中扮演著重要的角色，推測重要人才的出走，可能衝擊該公司的未來發展。 針對近期的高層人事變動，馬
美製進口車「零關稅」倒數？經濟部產發署提1計畫：背水一戰
即時中心／黃于庭報導台美關稅談判日前正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，我國也將以「台灣模式」與美方合作，2,500億美元由台灣企業直接自主投資，另由政府銀行融資信保支持2,500億美元。外界關注美製車關稅細節，更有傳聞指出可朝向「零關稅」邁進。對此，經濟部產發署長邱求慧坦言，這確實成為台美協議中的一項隱憂，對於台灣汽車產業來說是背水一戰。
卓揆發表歲末談話 盼朝野一致對外爭取關稅談判、通過軍購及中央總預算
從2月14日起，就將迎來長達9天的丙午馬年農曆春節連假。行政院長卓榮泰今（12）日於行政院會發表歲末談話時表示，今天是農曆年前最後一次召開行政院會，下週就是國人最重視的春節9天連假，感謝各位首長過去一年在各自工作崗位的辛苦付出，他可以肯定且自信地向國人報告，目前國家正處於最好的發展趨勢與條件。卓院長指出，去（2025）年一整年在國人共同努力下，締造8.63％經濟成長率，讓全世界再次更重視台灣；昨（11）日股市以3萬3,605點封關，更是史上最高，人均GDP也達到3萬9,477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行布局；世界主要大廠包括輝達、美光也一直加碼投資台灣，這都是前所未有的情況。卓院長期許大家繼續努力，相信今（2026）年人均GDP定能達到4萬美元，明（2027）年最低工資也可望突破新台幣3萬元，這個目標在過去看似不易，但只要我們更加努力，目標就在眼前。卓揆提到，今天最重要的兩件事情，第一件是由行政院鄭麗君副院長及楊珍妮政務委員領軍的國家談判團隊已抵達美國，要與美方進行最重要的關稅談判最後協議，她們身負國家任務與使命，一定會「爭取最多、談到最好」，並且解決雙方共同問
攸關35兆元匯率會計新制出爐 未來壽險要存逾2.61兆元
攸關國內超過35兆元壽險業匯率會…
《日股》高市效應！日圓、日債齊揚 日經創高後收小黑
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在投資人消化高市早苗勝選的影響下，日經指數在盤中突破5.8萬點，並且出現罕見的日股、日圓和日本公債三重上漲局面。 在周三假期過後，周四日經225指數收盤小跌10.70點或0.02%，為57639.84點，但盤中創歷史新高，達58015.08點。自2026年以來，日經累計上漲了15%。東證一部指數升26.88點或0.70%，為3882.16點。 日本也進入財報季，並且市場也押注於高市的自民黨在周日國會大勝之後，將更有能力推動她的支出和減稅計畫。 自從高市在去年10月當選首相以來，她的「新聞消息」一直在推動日本股市上漲，並持續創歷史新高，同時也提振日圓和日本國債價格。高市在周一表示，她承諾一個負責任和積極的財政政策。 Nomura證券策略師Wataru Akiyama說，最近的強勁財報和高市自民黨的勝選，推動市場有力地上漲，但是似乎有過熱情形，隨後可能有獲利了結。 日經的14日相對強弱指數(RSI)周四突破70，升到72，顯示漲幅過大，可能回落。 日本公債的周四反彈，長期公債領漲。日圓也觸及近兩周新高，來到152.28。 三井住友外匯策略師Hirofumi S
xAI全體員工大會：馬斯克重組團隊、「Macrohard」計畫、月球工廠與新品布局
xAI 周三 (11 日) 罕見在 X 平台上公開長 45 分鐘的全員大會影片，也是該公司與 SpaceX 合併後的第一場全體員工大會，執行長馬斯克當眾宣布重組四大團隊，推出將白領工作自動化的「Macrohard」計畫，挑戰微軟 (MSFT-US) 意味濃厚。他也揭露將在月球蓋衛星工廠和資料中
《國際政治》瑞士關稅為何飆到39％？川普點名前總統：我不喜歡她說話
【時報-台北電】美國總統川普10日接受美媒專訪時稱，因為瑞士前總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）態度強勢，「我真不喜歡她對我們說話的方式」，因此將原訂針對瑞士的30％對等關稅，上調至39％。 綜合美國國會山莊報、瑞士新聞網「瑞士資訊」（Swissinfo）報導，川普10日接受福斯新聞台節目「柯德洛」（Kudlow）專訪時，談及美國與瑞士談判關稅的過程，他稱外界一般對瑞士有「完美」的印象，但瑞士之所以繁榮，是因為美國「讓他們敲詐我們來賺錢」，他也提及美國對瑞士高達400億美元的貿易逆差。 川普也提到去（2025）年宣布各國的對等關稅稅率後，與時任瑞士總統凱勒蘇特緊急通話，他稱當時以為對方是「總理」，「她非常強勢，人很好，但非常強勢」。他回憶對方反覆強調「我們是小國、我們不能這樣做」，「一遍又一遍，我根本掛不了電話」，「所以（關稅原本是）30％，我真的不喜歡她對我們說話的方式，比起調降關稅，我將稅率提升至39％」。 川普1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說時也有類似言論，他當時稱凱勒蘇特「讓我很不高興」。 儘管瑞士商品一度被美
《國際產業》日本「國家隊」追擊台積電 2奈米量產時間曝 進度超預期
【時報-台北電】台積電為全球晶圓代工龍頭，其先進製程技術領先競爭對手，但後頭追兵也不是省油的燈，日本半導體國家隊「Rapidus」宣布2奈米製程的進度，預計2027年開始放量，2028年進入全面量產階段，同時預計2029年開始生產1.4奈米晶片，整體進度優於市場預期，同時也為其與台積電在日本晶圓代工的競爭埋下伏筆。 wccftech報導，預計到了2027年，Rapidus的2奈米產能達到每月6千片晶圓，進入2028年目標達到每月6萬片晶圓，但目前的報告僅確認每月2.5萬片晶圓的細節，確切狀況仍待進一步觀察，初估產能能夠提升四倍。 Rapidus致力於先進製程技術，成立之初就將目標設在2奈米，保障日本擁有本土的先進晶片供應鏈，如今逐步取得進展。Rapidus預計在今年向客戶推出製程設計套件（PDK）顯示已經進入新階段，市場關注化學效應。 目前關於Rapidus製程的參數並未完全公開，僅知代號為「2HP」邏輯密度達到237.31 MTr/mm2，幾乎與台積電不相上下，顯示其挑戰業界最佳技術的決心。 台積電的進度仍優於對手，已於去年第四季量產，預計今年爆發性成長，整體仍優於Rapidus超過
馬斯克奪創新霸主！「台裔領袖入榜」閃耀富比世
國際中心／李筱舲報導為慶祝美國建國250週年，《富比世》雜誌今（12）日發布「前250大在世創新者」名單，旨在表彰傳承「愛迪生精神」、將突破性技術轉化為產業變革的商業領袖們。全球首富馬斯克（Elon Musk）憑藉橫跨多項頂尖產業的卓越成就榮登榜首，輝達執行長黃仁勳則名列第五。此外，這份名單不僅經由人類評審遴選，更首度引入ChatGPT 與Gemini兩大AI模型參與評比，展現了技術與人文協作的創新精神。
【台股操盤人筆記】半導體領航全年多頭行情
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/02/11）
《興櫃股》東擎科技5月14日召開股東會
【時報-台北電】東擎科技(7710)決議5月14日召開115年實體股東常會，地點於天母沃田旅店202會議室／台北市士林區中山北路7段127號。停止過戶起迄日為115年3月16日至5月14日。（編輯：林家祺）
鴻海大巨蛋開獎4／鴻海推員工持股計劃 每年千名鴻海寶寶公司養
海集團董事長劉揚偉為今年的「鴻海運動嘉年華」頻頻送上大獎，除了抽Apple筆電、百萬獎金和自家電動車Bria外，今年已經推出「員工持股計劃」，劉揚偉更呼籲現場逾3萬名員工要快點加入計劃。此外，鴻海一向鼓勵員工「增產報國」孕育下一代，劉揚偉對著主持人陳漢典與Lulu夫妻檔也笑說，員工小孩「0到6歲公司養」，如果陳漢典與Lulu明年也有小孩，也有機會適用此辦法。
鴻海運動會登場！黃仁勳驚喜「現身」祝福
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日俗稱的「尾牙」上午在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動會」，現場擠滿數萬名員工及其家屬，場面十分熱鬧，而活動中輝達執行長黃仁勳再度「現身」會場，驚喜錄製影片感...