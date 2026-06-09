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美國國防部近日更新制裁名單，將阿里巴巴、百度等中國科技巨頭列入援助軍方的黑名單。對此，中國外交部發言人 Lin Jian 表示強烈反對，批評美方泛化國家安全概念，並警告將採取必要措施維護企業權益。

美國國防部（Pentagon）週一發布最新制裁名單，將約80家中國企業及其子公司列入黑名單，指控這些企業協助中國軍方。名單中包含阿里巴巴（Alibaba）、百度（Baidu）及騰訊（Tencent）等指標性科技巨頭，甚至連電動車大廠比亞迪（BYD）與製藥公司藥明康德（WuXi AppTec）也榜上有名。

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中國外交部發言人 Lin Jian 在例行記者會上對此表達「堅決反對」，指責美國無理打壓中國企業，並敦促華府糾正錯誤做法。他強調，中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。此次名單更新也重新納入了長鑫存儲（ChangXin Memory Technologies）與長江存儲（Yangtze Memory Technologies）兩家記憶體晶片大廠。

面對美方的指控，相關企業紛紛喊冤。阿里巴巴稱被列入名單是個「錯誤」；百度則表示美方的決定缺乏可信理由；比亞迪也發表聲明強調此舉毫無根據。藥明康德發言人則澄清，公司並非由中國軍方或政府控制，也未提供軍事服務。

儘管這份名單目前對企業的法律影響有限，但被視為美方可能採取進一步懲罰措施的前奏。值得注意的是，此舉發生在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平（Xi Jinping）於北京會晤後不久，當時雙方正尋求穩定兩國關係，川普甚至邀請習近平於9月訪問華盛頓。

原文出處：美擴大制裁黑名單！阿里巴巴百度入列 北京怒批無理打壓

本文由AI協作，經編輯審核後發布