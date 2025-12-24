美擴大海上封鎖 12艘委國油輪滯留

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普22日揚言沒收或出售遭美扣押的受制裁油輪與船上原油，藉此加強施壓委內瑞拉政府；委內瑞拉批評此舉是「有史以來最大勒索」。據報導，目前已有12艘油輪被迫滯留委國近海。

川普22日在佛羅里達州出席活動時表示，自16日頒布全面封鎖令以來，美方已攔截、扣押「船長號」與「世紀號」油輪，並持續追蹤第3艘油輪；他指責委國政府利用原油收入資助毒品犯罪，對於目前被美方扣押的油輪及搭載的委國原油，他將考慮「出售，或保留作為戰略儲備」。

美國土安全部部長諾姆則要求委內瑞拉總統馬杜洛，為「參與非法活動」的行為下臺；此為美國高層首度公開喊話，尋求委國領導階層更迭。

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達23日在安理會上抗議，控訴美方正對委國進行「有史以來最大勒索」，無異於要求委國人民「放棄自己的國家，將其拱手讓給美國」。

相關報導說，由於美方擴大執行封鎖令，導致石油庫存不斷增加，委國為避免陸上油槽無法負荷或被迫減產，將庫存原油與燃料移轉至油輪，但目前已有逾12艘油輪滯留在委國水域。

美國對往返委內瑞拉的油輪執行封鎖令，且不排除出售遭扣油輪與原油。圖為委國境內儲油槽和停靠港口的油輪。（達志影像／美聯社資料照片）