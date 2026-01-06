美擴大簽證限縮制度！新增7國家申請入境 須繳「最高1.5萬美元保證金」

國際中心／施郁韻報導

川普將7個國家列入名單，護照持有人在申請入境美國時，須繳交最高1萬5000美元的保證金。（圖／翻攝自X平台 @POTUS）

川普（Donald Trump）就任美國總統後，頒布眾多新政策。如今傳出川普政府將7個國家列入一份名單，當中包括5個非洲國家，規定護照持有人在申請入境美國時，須繳交最高達1萬5000美元（約47.2萬元新台幣）保證金。

據《美聯社》報導，美國國務院在上週，將不丹、波札那、中非共和國、幾內亞、幾內亞比索、納米比亞及土庫曼，新增到名單中，規定自1月1日起生效。

名單已在網站「travel.state.gov」公告，這些國家繳交保證金後，不保證能得到簽證，不過簽證遭到拒絕，或簽證持有人證明已遵守簽證條款，金額將會退還。

近日川普政府限縮入境美國要求，其他措施包括要求需要簽證的國家公民，要面對面談話，並審視社群媒體的使用紀錄，及詳細說明自己及家人曾去旅行的國家與居住安排。



