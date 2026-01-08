美擴產「愛3增程」飛彈 拚年度2000枚

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Breaking Defense」6日報導，美國國防部（戰爭部）近日與洛克希德馬丁集團達成協議，目標是在2030年底前，將「愛國者3型分段強化構形」（PAC-3 MSE）年產量，由600枚擴增至2000枚，滿足美軍及各國軍方的防空作戰與飛彈防禦需求。

多管齊下 滿足美、歐、印太訂單

報導指出，烏俄戰爭凸顯彈道飛彈與各式先進武器威脅大增，因此，五角大廈也與洛馬達成為期7年的初步協議框架。洛馬將擴大增聘員工、導入先進工具機、改進現有產線設備流程，逐年提升PAC-3 MSE彈藥產量；預計在2030年底前，年產量由目前的600枚，擴增逾3倍至2000枚，以滿足美國陸軍、歐陸與印太盟邦訂單，補充軍援損耗、滿足戰備需求。

穩定供應鏈 肆應潛在衝突

報導說，針對先前因新冠疫情、原物料供應鏈等問題所引發的生產延遲，美國防部積極推動採購機制改革，簡化行政與撥款流程、提升各種裝備交付時效；相關措施包括鼓勵國防工業擴大投資建設基礎設施、研發新型裝備，滿足未來需求。

美防長赫格塞斯強調，若廠商能配合擴大產能並準時交貨，未來將援引相關機制，優先給予穩定與長期大規模訂單，確保供應鏈長期穩定性與合作關係。他直言「無法適應變革的企業將面臨淘汰」，也計畫在1年內對更多彈藥採購計畫導入類似合作框架，以補強戰備庫存、重建優勢嚇阻軍力，同時厚植國防工業，肆應未來潛在衝突。

洛馬承諾在2030年底前，將PAC-3 MSE年產量擴增至2000枚。（取自DVIDS網站）

洛馬將增產PAC-3 MSE，以滿足美國陸軍、歐陸與印太盟邦需求。圖為駐波蘭美軍操作的PAC-3 MSE。（取自DVIDS網站）

赫格塞斯強調，美國防部正積極推動採購機制改革，敦促國防工業提升交付時效。（取自DVIDS網站）

洛馬將配合五角大廈政策，多管齊下提升飛彈產量。圖為甫完工下線的PAC-3 MSE飛彈箱。（取自洛馬網站）