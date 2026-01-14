美攀岩名將霍諾德24日攀台北101 妻支持完成挑戰

（中央社記者洪素津台北14日電）美國自由攀岩好手霍諾德將於台灣時間24日徒手攀登台北101，最新預告他表示近幾年已習慣恐懼，不管做多少準備還是會有意料之外的事發生，而他的妻子則盼他心無旁騖完成挑戰。

美國自由攀岩傳奇名將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一「台北101」，Netflix今天透過新聞稿釋出「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，預告中霍諾德說：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生。」

霍諾德的妻子也說：「大家常常有一個疑問，霍諾德現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？但霍諾德就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，霍諾德必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。」

霍諾德將徒手攀登101層樓、508公尺、零容錯空間的台北101。Netflix將於台灣時間24日上午9時於Netflix全球直播「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）。（編輯：龍柏安）1150114