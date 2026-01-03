美攜手芬蘭造破冰船 捍衛極地主權
記者潘紀加／綜合報導
《國防郵報》2日報導，美國海岸防衛隊（USCG）上月29日分別向芬蘭勞馬海洋建造公司（RMC）與美國博林格造船廠下單，將打造最多6艘具破冰能力的「北極國安巡防艦」（ASC），用於維護美國主權和關鍵航道安全。
根據報導，這些ASC將是重型「極地國安巡防艦」（PSC）的中型版本，其中2艘在勞馬公司位於芬蘭薩塔昆塔的廠區製造，首艘預計2028年交付；剩餘4艘則由位於美國路易斯安那州洛克波特的博林格造船廠承造，2029年交付首艦。
美國土安全部部長諾姆表示，這是海岸防衛隊「2028兵力設計」（Force Design 2028）計畫一環，旨在強化極地巡護作業與投射能量。她說，美國作為北極國家已有150多年歷史，鑑於潛在對手持續尋求擴大在北極的影響力，美方也積極重振海防艦隊破冰能力，加強應對突發危機及日益嚴峻的經濟和軍事威脅，確保國家安全、繁榮，同時維繫在區域海上主導地位。
美國總統川普與芬蘭總統史塔布，去年10月簽署合作備忘錄（MOU），擬借重芬蘭造船工業與先進技術，合作打造11艘具破冰能力的ASC，取代已服役數十年的重型破冰船「北極星號」（WAGB 10）和中型破冰船「希利號」（WAGB 20）。最新一艘「史多利號」（WAGB 21）預計今年春季展開冰上試驗計畫，驗證破冰能力。
美芬合作打造具破冰能力的ASC，取代美海岸防衛隊「希利號」等現役破冰船。（取自DVIDS網站）
未來新型ASC服役後，將大幅提升美方極地巡護作業與投射能量。圖為執勤中的「希利號」艦組員。（取自DVIDS網站）
其他人也在看
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 508
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 184
美國空襲委內瑞拉！川普認「馬杜洛夫婦遭拘押」 多國發聲譴責
美國空襲委內瑞拉！川普認「馬杜洛夫婦遭拘押」 多國發聲譴責EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 35
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 1 天前 ・ 77
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 123
(影) 中共對台軍演 美國務院開罵了! 北京籲表態「一個中國」 這些國家不理會.....
[Newtalk新聞] 中共近期在台灣周邊持續進行軍事演習，引發美方與國際社會關注。美國國務院於 2026 年 1 月 1 日發表正式聲明，批評北京以軍事行動與強硬言辭無端升高區域緊張局勢，重申美國對台海和平與穩定的立場，並反對任何單方面改變現狀的行為。 X 帳號 Rica（@YoooRica）轉述美國國務院說法指出，國務院首席副發言人托馬斯．「湯米」．皮戈特（Thomas “Tommy” Pigott）表示，中共針對台灣及該地區其他國家的軍事活動與言辭，不必要地加劇緊張局勢，美方敦促北京保持克制，停止對台施加軍事壓力，並轉而進行有意義的對話。聲明同時強調，美國支持台海兩岸的和平與穩定，並反對包括以武力或脅迫方式在內的任何單方面改變現狀行為。 中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。 圖：翻攝自微博 在軍事評估層面，X 帳號 Visioner（@visionergeo）引述美國國防部上週發布的報告指出，美軍認為中國正為在 2027 年、亦即中國人民解放軍建軍 100 週年之際，對台達成「無條件勝利」進行準備。報告提到，中共軍方已宣布此次演習的核心內容之一，是模擬封鎖台灣北新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
解放軍實彈演訓顛覆認知 空軍退役中將：台灣應調整兩岸政策
解放軍「正義使命-2025」演習首度實彈射擊並逼近台灣本島24浬。空軍退役中將李貴發表示，此次演訓在部署效率與範圍上均顛覆過往認知。他示警，若沿用舊有交戰規則，恐增加前線擦槍走火風險，呼籲當局調整兩岸政策以化解危機。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
委內瑞拉遇襲慘況曝光! 中國疾呼公民勿去 英國急澄清未參與
美國3日凌晨無預警空襲委內瑞拉，隨著天色轉亮，當地官媒第一手曝光遇襲後的慘狀。空軍基地內遭炸毀的巴士、燒焦的車輛，以及不敵爆炸威力而扭曲的欄杆。中國疾呼自家公民，近期勿前往委國。美國盟友英國則急著撇清，首相施凱爾(Keir Starmer)強調，倫敦並未參與此次軍事行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
圍台軍演動用低成本火箭砲！測試消耗台灣防空能力 形成「不對稱優勢」
據《南華早報》報導，解放軍東部戰區（Eastern Theatre Command）於去年12月30日結束了為期2天、代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的圍台實彈演習。此次演習動員了解放軍陸軍、海軍、空軍與火箭軍，包括匿蹤戰機、驅逐艦與飛彈發射系統均有參與。這場演習在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
中共演習干擾海空域 卓榮泰：無法接受立院不譴責
中國日前啟動「正義使命-2025」實彈演習，進一步對台施加軍事壓力，區域情勢緊張，多國陸續發聲譴責。對此，行政院長卓榮泰今（3日）指出，為保障航行安全，任何國家不應隨意在台灣周遭軍事演習；另對立法院表決通過對他的譴責案，卓榮泰也說，立法院譴責他，他尊重，「但是不譴責中國，我無法接受」。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 13
4共機、6共艦擾台！國軍飛彈系統嚴密監控
[NOWnews今日新聞]國防部今（3）日指出，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機4架次，其中1架次逾越海峽中線進入中部空域，另偵獲共艦6艘、公務船1艘在台海周邊活動。根據國防部公布「中共解放軍進入...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 4
德語媒體：中國尋找進行現代海戰的方法
德語媒體關注中國剛剛結束的環台軍演，分析背後的戰略考量。亦有戰爭專家指出，面對現代海戰難以突襲的局限，北京已找到方法。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 10
中國持續擴大軍事行動 駐德代表示警：若攻台「全球經濟恐損失逾10兆」
中共解放軍日前無預警展開舉行「正義使命-2025」圍台軍演，為傳達台灣立場及導正中國宣傳攻勢，我駐德國代表處大使谷瑞生投書德國媒體《畫報》指出，中國在台灣周邊日益頻繁、規模不斷擴大的軍事活動極具危險性，「如果中國攻擊台灣，全球經濟產出可能損失超過10兆美元。」他並提到，維持台灣海峽的和平與穩定是「國際社會的共識」，針對此次中共軍演，多個國家都發聲，公開反對加劇台灣海峽緊張局勢的單邊作為。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 9
美軍轟炸委內瑞拉 參議員、前美國海軍陸戰隊痛批「毫無正當性」
據外國媒體今天（1/3）報導，美軍突襲委內瑞拉首府，由於未經國會授權，軍事行動遭到質疑，曾擔任海軍陸戰隊的民主黨參議員加萊戈更批評，這場戰爭毫無正當性。太報 ・ 6 小時前 ・ 2
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 10 小時前 ・ 9
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 756
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 1 天前 ・ 7