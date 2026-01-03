美攜手芬蘭造破冰船 捍衛極地主權

記者潘紀加／綜合報導

《國防郵報》2日報導，美國海岸防衛隊（USCG）上月29日分別向芬蘭勞馬海洋建造公司（RMC）與美國博林格造船廠下單，將打造最多6艘具破冰能力的「北極國安巡防艦」（ASC），用於維護美國主權和關鍵航道安全。

根據報導，這些ASC將是重型「極地國安巡防艦」（PSC）的中型版本，其中2艘在勞馬公司位於芬蘭薩塔昆塔的廠區製造，首艘預計2028年交付；剩餘4艘則由位於美國路易斯安那州洛克波特的博林格造船廠承造，2029年交付首艦。

美國土安全部部長諾姆表示，這是海岸防衛隊「2028兵力設計」（Force Design 2028）計畫一環，旨在強化極地巡護作業與投射能量。她說，美國作為北極國家已有150多年歷史，鑑於潛在對手持續尋求擴大在北極的影響力，美方也積極重振海防艦隊破冰能力，加強應對突發危機及日益嚴峻的經濟和軍事威脅，確保國家安全、繁榮，同時維繫在區域海上主導地位。

美國總統川普與芬蘭總統史塔布，去年10月簽署合作備忘錄（MOU），擬借重芬蘭造船工業與先進技術，合作打造11艘具破冰能力的ASC，取代已服役數十年的重型破冰船「北極星號」（WAGB 10）和中型破冰船「希利號」（WAGB 20）。最新一艘「史多利號」（WAGB 21）預計今年春季展開冰上試驗計畫，驗證破冰能力。

美芬合作打造具破冰能力的ASC，取代美海岸防衛隊「希利號」等現役破冰船。（取自DVIDS網站）

未來新型ASC服役後，將大幅提升美方極地巡護作業與投射能量。圖為執勤中的「希利號」艦組員。（取自DVIDS網站）