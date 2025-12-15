美攜盟友創AI供應鏈戰略倡議 台受邀參與首屆峰會

（中央社記者侯姿瑩華盛頓14日專電）美國日前宣布與盟友達成一項協議，以確保人工智慧（AI）所需礦物的供應鏈安全，抗衡中國AI發展。這項由美國主導的戰略倡議12日在華府舉辦首屆峰會，除了日韓、以色列等擁有先進AI供應鏈生態系的國家，台灣也以嘉賓身分受邀與會。

美國國務院發布新聞稿表示，國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）12日和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議；預計未來將有更多簽署方加入。

廣告 廣告

國務院表示，這份夥伴關係名為「矽和平」（Pax Silica），名稱源自拉丁語中的「和平」（Pax）與AI關鍵材料「矽」（Silicon），旨在確保供應鏈安全。

外電先前報導，這項夥伴關係也為了確保各國不倚賴中國。中國在快速發展的人工智慧領域資源競賽中，已迅速取得主導地位，開採了約70%的關鍵稀土。

根據國務院發出的事實清單，「矽和平」是一種新型態的國際組織與夥伴關係，「旨在團結擁有全球最先進科技企業的國家，以釋放新AI時代的經濟潛力」。

除了簽署「矽和平宣言」，國務院也於12日舉行首屆「矽和平峰會」，象徵在AI與供應鏈安全領域展開合作的新黃金時代。國務院表示，峰會聚集來自8個擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國與澳洲。

另外，台灣、歐盟、加拿大及經濟合作暨發展組織（OECD）也以嘉賓身分參與峰會。

對於台灣出席峰會的代表及台灣未來是否有望成為「矽和平宣言」的簽署方，截至發稿時間，國務院尚未回覆記者詢問。

國務院事實清單指出，這次峰會目的在於強化可信賴的科技生態系、支持長期承購安排、擴大夥伴經濟體的生產能力，並協調因應產能過剩和傾銷問題，以確保供應鏈維持安全並具韌性。

這些與會國家擁有推動全球AI供應鏈最為重要的企業及投資人，包括Sony、Hitachi、富士通（Fujitsu）、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、淡馬錫 （Temasek）、DeepMind、MGX、力拓集團（Rio Tinto）及艾司摩爾（ASML）。（編輯：田瑞華）1141215