美攜6國簽「矽土和平」宣言 韓企將赴美建關鍵礦物冶煉廠

圖／達志影像美聯社

在美國主導下，澳洲、英國、日本、南韓等7國，正式簽署關鍵礦產供應鏈協議，成立「矽土和平」（Pax Silica）聯盟，確保AI所需的關鍵礦產，能不受地緣政治干擾，降低對中國大陸的依賴。南韓企業迅速跟進布局，LS電纜考慮赴美設立稀土永久磁鐵工廠，高麗亞鋅更宣布與美國合資，在田納西州興建高達74億美元規模的大型冶煉廠。

7國代表排排坐，秀出12日剛簽署完的礦產供應鏈協議。

在美國的帶領下，澳洲、英國、以色列、新加坡、日本和南韓，成立「矽土和平」（Pax Silica）聯盟，要反制中國大陸對稀土近乎壟斷的掌控。

路透社記者 Eric Onstad：「中國是目前最大的稀土生產國，佔全球礦產產量的60%和加工稀土產量的90%。但有趣的是，情況並非一直如此。在1980年代，美國是最大的稀土生產國。」

做為盟友，南韓自然力挺華府，龍頭企業紛紛宣布參與韓美礦產合作。

LS電纜正考慮在美國維吉尼亞州設立稀土永久磁鐵工廠，高麗亞鋅（Korea Zinc）更是重磅宣布，將投入74億美元，折合台幣約2300多億元，在美國田納西州蓋一座大型冶煉廠，預計2027年開始動工，2029年逐步投入運作，生產鋅、鉛、銅等常見有色金屬，金、銀等貴金屬，還有像是銻、鍺、鎵這些對高科技產業很重要的戰略礦物。

韓聯社TV記者：「美國商務部長盧特尼克形容，這是『美國的重大勝利』，並表示該冶煉廠每年生產的54萬噸關鍵礦物，將成為推動半導體與人工智慧等尖端製造業的核心動力。」

隨著美國對戰略金屬需求大增，這類能強化本土供應鏈的投資案，美方自然重視。

西江大學國際研究所教授 許潤：「美國透過多邊同盟，因應中國帶來的供應鏈威脅。對於未來產業來說，最重要的是半導體，而半導體中最核心的就是這些關鍵礦物。」

不只美國國防部出資台幣約565億元共同建設，美國商務部也計畫依據《晶片法》，提供最多約60億台幣的補助。

美國民主黨眾議員 貝拉：「我們必須與友邦、盟國合作，建立多元化的供應鏈，從國家安全和經濟角度來看，這已形成共識。」

除了與美國締結礦產安全夥伴關係，南韓正積極布局供應鏈多元化，加速對中脫鉤。

南韓外交部經濟安全外交課長 金光佑：「包括石墨、鋰、鎳、鈷、稀土在內，大多數關鍵礦產我們都高度依賴特定國家的進口。為了解決這個問題，我國政府已與澳洲、加拿大、坦尚尼亞、蒙古等主要核心礦物資源國，簽署諒解備忘錄，並持續強化合作。」

針對擁有全球約3成關鍵礦物資源的非洲，南韓建立「韓-非常設協商」機制，確保礦物供應鏈穩定。

另外，藉著兩國恢復邦交30周年契機，南韓政府日前與天然資源豐沛的寮國，商定開展關鍵礦產領域合作。

南韓總統 李在明(12.15)：「期待進一步擴大和發展兩國間互惠、面向未來的合作關係，共同創造能讓兩國人民感受到的實質性成果。」

與此同時，首爾當局也開始強化關鍵礦產回收產業，多管齊下，全力強化供應鏈韌性。

南韓副總理兼企劃財政部長 具潤哲：「我們將啟動跨部會稀土供應鏈任務小組，並營運稀土供應應變中心，避免南韓企業遭受損失。」

所謂的回收技術，就是將廢電池等電子廢棄物重新加工，分離提取鋰、鎳等等關鍵稀土元素。

為了建立完整的產業環境，南韓政府將結合既有的資源回收園區，從技術研發、商業化到人才培訓，全程提供支援。原本被當成「廢棄物」的材料，也將改列為「循環資源」，讓相關企業在使用與處理上，比較不受法規限制。

南韓副總理兼企劃財政部長 具潤哲：「對資源本就有限的我國而言，這是確保尖端產業競爭力與產業主權的現實解方。」

南韓政府訂下目標，2030年前將十大關鍵礦產的再資源化比例，提升至20%。在地緣政治與資源博弈加劇之際，力拚守住高科技產業競爭力，也避免供應鏈再度被單一國家「掐住命脈」。

