美收緊出口！北京出手去美化 晶片新產線「國產設備」須達50%

面對美國持續收緊的技術出口管制，中國官方正轉向更為強硬的本土化策略。據《路透社》披露，北京當局近期已向國內晶片製造商下達指令，要求在擴建或新建產線時，採購的本土製造設備比例必須達到至少50%，這項非公開的門檻，已成為業者獲取政府核准新廠計畫的關鍵條件，標誌著中國半導體「自給自足」政策已進入強制執行的新階段。

根據《路透社》報導，知情人士指出，儘管這項「50%國產化」規定尚未正式對外公告，但在近幾個月的行政審批中，半導體廠必須透過採購招標證明，其設備中有半數來自中國供應商。若申請案未達此門檻，通常會遭到當局退件，雖然在國產技術尚不成熟的高階產線仍保有一定彈性，但官員的最終目標是將國產化比例逐步推升至100%，徹底擺脫對美國及其盟友設備的依賴。

在習近平呼籲的「舉國體制」下，中國已投入數千億人民幣推動供應鏈自主。過去如中芯國際（SMIC）等大廠多偏好採購美、日設備，但在2023年美國全面限縮AI晶片及先進設備出口後，中國晶圓廠別無選擇，只能回過頭與本土設備商合作。今年以來，中國國家背景實體已下達創紀錄的421份國產光刻機訂單，顯示北京正利用龐大的資金與市場需求，強行催化本土技術的成熟。

據報導，這項去美化政策已產生實質影響，特別是在刻蝕與清洗設備領域，中國半導體設備龍頭北方華創（Naura）正於中芯國際的7奈米產線測試刻蝕工具，進度大幅領先預期。數據顯示，北方華創與中微半導體（AMEC）2025年上半年的營收分別增長30%與44%，專利申請量更較五年前翻倍。分析指出，原本由美商泛林（Lam Research）與日商東京威力科創（Tokyo Electron）主導的市場，正迅速被國產供應商蠶食。

隨著採購門檻的落實，中國半導體市場正經歷劇烈洗牌，目前光阻去除與清洗設備的國產化率已接近50%，打破了過去日本企業壟斷的局面。分析師認為，在政策保駕護航下，中國設備市場未來將由兩到三家大型領頭羊主導，北方華創便是其中之一。然而，這項強勢干預也引發全球競爭對手的擔憂，外國供應商恐將在未來幾年內，被排除在中國這片全球最大的半導體設備市場之外。





