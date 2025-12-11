美收輝達「25%分潤金」誰出？童子賢：不會是台灣買單

財經中心／許智超報導

美國總統川普允許輝達出口H200晶片至中國，並以其中「25%的金額支付給美國」作為條件，結果市場一度傳出25%費用將由台灣供應鏈買單，引發各界關注。對此，和碩董事長童子賢表示，資金往來時多屬「代收代付」，實際成本最終由品牌業者承擔，「不會叫台灣出啦！」

童子賢昨（10）日受訪時說，台灣代工廠在國際供應鏈中並非產品所有者，資金往來時多屬「代收代付」，實際成本最終由品牌業者承擔，不會由台灣買單，代收代付本質是資金服務，不代表台廠需負擔出口的最終成本。

廣告 廣告

童子賢說明，產品只要離開系統廠或半導體工廠，其所有權即完全回到品牌公司手中，而台灣代工廠若因交易流程先行墊付費用，之後都會依帳務程序收回，並不會轉化為自身額外負擔。他舉例，代工廠協助品牌出貨至中國或馬來西亞加工時，因涉及出口會由台灣端開立帳單，但本質仍屬代收代付，是正常國際帳務流程。

針對記憶體短缺和報價上漲問題，童子賢認為，記憶體短缺利弊並存，所謂「和緩」往往伴隨價格下跌，對廠商未必有利，資訊產業已習於快速且具季節性的變化，而台灣供應鏈早已具備應對體質，包括記憶體、被動元件、晶片等零組件皆是「輪流漲、輪流跌」，部分屬季節性，部分需約兩年調整，因此不必太擔心。

童子賢還以「Happy problem（快樂的問題）」形容短缺狀態，意指需求強勁，產業仍能從中獲利，反之，若供過於求才是「Sad problem（難過的問題）」。

至於品牌是否因短缺調整售價，童子賢表示，終端售價受到CPU、GPU、硬碟等多項零件共同影響，記憶體並非唯一決定因素，也不認同外資對明年需求的悲觀看法，認為產業並未出現結構性轉弱。此外，對於輝達可能調整AI伺服器供應鏈策略，他認為這屬於大趨勢，人人都有參與的機會，重點是確保台灣整體留在「領先群」，只要台灣維持領先，身在其中的企業自然受益。

更多三立新聞網報導

宏國總統控川普介選！2親台派票數「輾壓執政黨」 她嗆：就真的做很爛

俄國軍用運輸機墜毀！機上7人全罹難

真的能穿！日本政府推「滷肉飯靴」太逼真 台灣人全驚呆：以為是AI

中共軍事恫嚇加劇！黃暐瀚4點揭「中國真正意圖」：只想消滅中華民國

