美收過路費、中國限量點頭 童子賢解讀H200入華背後的大國盤算

和碩董事長童子賢（右四）在台北國際電玩展開幕儀式後表示，輝達H200入華是美中博弈的一環。

外電指出，中國已經放行首批輝達H200入華，對此和碩董事長童子賢表示，這背後的意義是，美中的科技決策是大國博弈的一環，所以美國只放行算力不夠高的晶片，中國拉高姿態後最終還是開放進口、卻對於數量與對象都有所限制，至於川普因為韓國國會未批准對美貿易協議而提高韓國關稅，他不認為是「演給台灣看」，但仍認為台灣要步步為營、小心遇到跟韓國同樣的挑戰。

黃仁勳展開每年年初例行的尾牙行程，今年先從造訪輝達上海分公司開始，然後北上前往北京、接著南下往深圳，黃仁勳預計今日到台北，而就在他與三地分公司員工歡慶尾牙時，外電已傳出，中國政府放行首批H200、數量則高達數十萬顆。

廣告 廣告

童子賢認為，美國、中國的科技決策，絕對不只是科技，還混合了大國博弈的競合，拜登的年代是絕對封鎖，川普的年代很有川普的特色，就是「可以用錢來買」，所以目前H200出口給中國，第一個條件是是美國跟輝達收「過路費」、也就是出口稅25％，而且美國還留了一首，就是H200雖然比H20要好，但跟輝達最新的平台Blackwell、Rubin比起來，還是有一段差距，第二個條件是中國對H200的銷售量有限制，中國政府在點頭開放之前，也展現中國特色的應對措施，曾經傳出中國的態度是美國要開放、中國還不一定要讓你賣，開放之後，中國政府則要求要中企必須採購中國AI晶片。

童子賢進一步表示，張忠謀在五、六年前曾經感概「全球化已死」，現在看到的是全球化沒有死，可是，科技跟貿易深深地受到國際政治干擾，符合他兩年前的感慨，也就是「快樂地做產品、好好地做產品的時代過去了」，現在從稀土、石油、半導體到晶片，通通都可以做為國際政治競賽上面的棋子。

面對韓國國會因為阻擋美韓政府代表簽訂的貿易協定，而致使川普又宣布將韓國的對等關稅由15％、條高至25％，童子賢認為，這不是只有做給台灣看，其實也做給其他的國家看，台灣2025年科技產業出口仍然是全球最暢旺、拿下一盤勝局，2026年AI、伺服器、高階晶片的需求仍然暢旺，但是台灣要步步為營，小心處理國會與關稅的挑戰。



回到原文

更多鏡報報導

在上海買橘子、避談H200 黃仁勳今到北京 H200入華進度明朗化在即？

「老晶片」輝達H200獲准入華仍吃香 惟2026中企自研AI晶片仍將稱霸中國市場

H200進中國市場仍霧裡看花 輝達鬆口客戶免全額預付

吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手