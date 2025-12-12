美改提議設自經區緩衝 烏軍後撤但俄軍不動

俄羅斯宣稱奪下烏克蘭頓內次克州的希維爾斯克（Siversk）。（圖／達志影像美聯社）

先前美國提出的俄烏和平計畫，又有新的修正版，根據烏克蘭總統澤倫斯基說法，新版本仍希望烏克蘭撤離「頓內次克州」部分地區，但俄軍不會進入這塊土地，而這塊土地未來會改稱為自由經濟區，或是非軍事化地區。

俄烏和平計畫迎來修正版，烏克蘭總統澤倫斯基透露，新版方案仍要求烏克蘭撤離頓內次克州部分地區，但俄軍不會進入該區域，未來將改稱為自由經濟區或非軍事化地區。同時，俄羅斯宣稱已奪下烏東希維爾斯克（Siversk），並公布揮旗影片，俄羅斯總統普欽更與前線人員視訊表達謝意。美國總統川普表示將評估是否參與相關會議，希望盡快解決衝突，拯救生命。然而，雙方對和平方案仍存在分歧。

澤倫斯基透露，在最新的修正版和平方案中，美國提出自由經濟區計畫，要求烏克蘭撤離頓內次克州部分地區，但俄軍不會進入該區域，並將其設為自由經濟區或非軍事區。對此，烏克蘭方面質疑這樣的經濟區由誰來治理，同時指出為何只有烏軍需要撤離，而俄軍卻不需要往反方向撤離相同距離的疑問，顯示出對方案的不滿。

澤倫斯基表示，烏克蘭正在制定一份框架文件，強調這份文件必須夠強而有力才能發揮作用。此外，新方案指出俄羅斯將撤出在哈爾科、蘇梅以及第聶伯羅彼德羅夫斯克州占領的部分地區，但南部的札波羅熱和赫爾松仍會依目前戰況凍結前線。在烏克蘭看來，這只是微幅調整，與原先版本沒有太大差別。

川普對俄烏戰爭似乎已經失去耐心，他提到：「禮拜六有場歐洲會議，我們會評估是否參加，我們不想浪費時間。如果認為不樂觀，我們希望把一切解決，希望拯救大量性命。」川普最近也不斷呼應普欽先前要求烏克蘭重新選舉的說法，批評烏克蘭拖延大選，對此，澤倫斯基強調從未逃避民主，但前提是美國要提供安全保障，才能確保選舉順利進行。

