美改革軍售 加速武器生產交付

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）7日宣布對國防採購和軍售流程進行重大改革，以便在全球威脅日增之際，加快武器生產速度，並透過改造對外軍售機制（FMS），加速對盟友和夥伴的軍售交付速度。

赫格塞斯在美國國防大學向業界領袖、軍事指揮官和官員發表演說，詳述對國防採購制度進行的轉型，包括將設立「組合採購主管」（Portfolio Acquisition Executives），直接掌管主要武器計畫，以消除官僚作風。他宣稱要重建「自由的兵工廠」。

赫格塞斯也坦承，美國的國防工業效率太低，無法準時交付對外軍售，他出訪時便經常聽到盟友和夥伴抱怨。台灣就長期依賴美國的對外軍售機制（FMS），而五角大廈的國防安全合作局（DSCA）是管理FMS單位，國防技術安全局（DTSA）則負責出口審批。

如今根據赫格塞斯的計畫，DSCA與DTSA皆納歸負責採購與維持的次長杜飛（Michael Duffey）轄下，這可讓管理武器專案的官員，同時處理對盟友的審批，加速美國對盟友的軍售。

我國對美軍購及延宕狀況一直是外界追蹤焦點，影響我國自衛戰力的建構發展，被點名延宕的有24枚海軍Mk48重型魚雷、6具空軍MS-110偵照莢艙等。對此，海軍司令部參謀長邱俊榮中將日前說明，潛艦用Mk48重型魚雷部分，自115年開始魚雷的產能會開始加速，並在117年完成魚雷交付，而118年會交付一些相關附屬裝備，119年則是全案的結案。也就是「交付」從115年延至117年，「結案」則從117年延至119年。

至於我國斥資98億元採購的F-16用ＭS-110偵照莢艙部分，國防部戰規司司長黃文啟中將則透露，MS-110現已完成產製，目前正在測評中，預計今年底前就會開始分批交付。