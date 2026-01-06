美攻委恐成北京對台樣板？專家驚爆：對習近平的盤算影響甚微

美國總統川普下令對委內瑞拉發動打擊，逮捕該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，引發部分意見憂心北京恐援引川普的單方面行動作為先例，對台灣「有樣學樣」。但美國智庫外交關係協會（CFR）文章指，川普在委國的軍事行動實際上對大陸國家領導人習近平的盤算影響甚微。

圖為2023年9月，習近平和馬杜洛在北京會晤。（圖／路透社）

這篇「川普對委內瑞拉的打擊不會助長中國入侵台灣的膽量」文章由CFR研究員石可為（David Sacks）撰寫。石可為指，北京迄今未攻擊台灣，最根本的原因並非在等待美國開創可供仿效的先例，而是因為「欠缺以可接受代價取得勝利的信心」。

石可為認為，若北京發展出足以攻佔台灣並擊敗美國主導聯軍的軍事實力，台海的動態將出現根本性轉變。在那一天到來前，中國大陸將持續採取施壓策略以消磨台灣民心，目標是逼台方坐上談判桌，而美軍對委國的攻擊並未改變這個動態。

石可為指，北京清楚理解到美軍在委內瑞拉的行動無法成為其對台作戰範本。美軍迄今的攻擊僅限於移除委國領導人，對後續規劃付之闕如。另一方面，北京的目標是「無限期統治台灣」，因此幾乎必然會在任何全面攻擊中試圖剷除台灣的政治與軍事領導層。而北京並不天真地認為，光是這樣就能讓台灣社會崩潰並實現統一。

專家點出北京迄今 未攻台的根本原因。（示意圖／新華社）

石可為說，中國大陸面臨的任務遠比美國在委內瑞拉的行動更加艱鉅，這反而強化了威懾效果。

不僅如此，儘管川普的行動可能違反國際法，但北京並不認為台灣問題適用國際法。對大陸領導人來說，這些關於主權的規範起初就不適用於台灣，因此川普破壞的是與北京的盤算無關的事物。

石可為接著提到，雖然攻擊委國可能使美國在北京侵台時更難以進行干預辯護，但這道障礙不會阻止美國採取行動。國際政治的現實是，若美國認為保衛台灣符合其重大國家利益，就會出手。

1月5日，馬杜洛被押解至美國曼哈頓聯邦法院受審。（圖／路透社）

最後，雖然北京會藉此將美國描繪成不負責任的強權，但這不會影響美國盟友助美主導台海防衛的意願。華府的盟友不會因為認為美國在拉丁美洲違反國際法，就拒絕在台海支持美國。相反地，澳洲、日本、菲律賓和南韓會支持美方主導的干預，前提是這些國家相信與美國的聯盟對其安全至關重要，並致力於維持區域權力平衡。

石可為認為，美國有能力將特種部隊派入委國戒備森嚴地區撤出其總統，這可能產生正面效果，即向台灣展示投資保護政治領導層及制定完善政府持續運作計畫的重要性，美軍的攻擊行動可能為台灣精進其政府持續運作演習增添必要的急迫性。

石可為總結，北京動武攻台的可能性並未因美國攻擊委國而有所增減。這是因為中方仍不確定自己是否擁有強制統一的軍事能力，同時也確信其施壓策略正在奏效。

