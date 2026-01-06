美攻擊委內瑞拉多名古巴士兵喪生 川普：抓捕馬杜洛行動精采絕倫

委內瑞拉領導人馬杜洛夫婦遭到美軍抓捕，美國總統川普說，抓捕行動精采絕倫。

美國總統川普今天（7日）說，抓獲委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動「精采絕倫」，他坦言，有很多古巴人喪生。在馬杜洛被抓後，委內瑞拉局勢依然緊張，有安全部隊在街頭巡邏。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國總統川普今天分享了更多關於他所謂在委內瑞拉取得驚人軍事成就的細節。川普說，美國精銳部隊上周六突襲馬杜洛和他妻子位在卡拉卡斯的住所，很多人喪生，大部分是古巴人。川普補充，共有152架飛機參與行動，沒有美國人喪生。

BBC報導，古巴方面表示，事件中有32名古巴人喪生，而委內瑞拉當地媒體則報導，有57人死亡，其中包括兩名平民婦女。根據古巴和委內瑞拉政府公布的最新資料，美軍行動造成兩國合計55名軍人殉職。在馬杜洛被美軍逮捕四天後，他的支持者在卡拉卡斯發起大遊行，聲援馬杜洛。報導引述消息人士說法指出，馬杜洛夫婦在試圖逃往安全房間時被捕，在被美軍俘虜時受傷，當時特種部隊向發現他們的區域投擲閃光彈，他們被捕時已經流血了。

另外，委內瑞拉代理總統羅德里格斯今天聲稱，委內瑞拉沒有外部勢力控制。她表示，委內瑞拉政府統治著我們的國家，沒有其他人可以干涉，委內瑞拉就是委內瑞拉。