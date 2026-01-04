美攻擊委內瑞拉撼油市 中油「這原因」汽柴油價各調降0.2元

台灣中油5日起汽、柴油價格各調降0.2元。（圖／報系資料照）

台灣中油公司今（4）日宣布，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。 114年累計至12月底止，台灣中油共吸收約64.44億元，調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。

廣告 廣告

美國近日對委內瑞拉發動大規模軍事空襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。專家認為，這起事件將帶動國際油價大漲，而黃金、美國公債和日圓等避險資產有望獲得提振。

美國紐約西德州中級原油期貨2日下滑10美分，收在每桶57.32美元。布蘭特原油期貨收盤下跌10美分，收每桶60.75美元。

分析顯示，委內瑞拉已證實的石油蘊藏量居全球之冠，每日原油產量為110萬桶，大多流入中國與印度。從全球貿易流動量來看不大，但委內瑞拉原油品質獨特，逾67%產量為重油。

Century Financial投資長Vijay Valecha指出，能源市場本周波動可能加劇。瓦萊查說：「歷史顯示，油價在地緣政治不確定性瀰漫時往往會出現缺口，美國去年空襲伊朗地下核設施後，市場一開盤油價就勁揚多達7%。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是