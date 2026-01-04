美攻擊委內瑞拉讓中國仿效犯台？矢板明夫：堅定與美站一起就安全

美國總統川普（前中）3日表示，他全程監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。 （圖取自facebook.com/WhiteHouse）

[Newtalk新聞] 美國3日對委內瑞拉發動攻擊，直接把委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押送離境。兩人將被送往紐約，面臨毒品走私等罪名指控。有人憂心，中國是否可能仿效美國，對台灣實施類似行動。對此，資深媒體人矢板明夫表示，台灣整體防禦能力比委內瑞拉更強也更具韌性與實戰整合力。中國軍事實力仍與美國存在巨大落差。台灣的安全從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局與穩固的盟友體系之上。只要堅定地與美國站在一起，台灣就是安全的。

廣告 廣告

矢板明夫4日深夜在臉書發文寫道：「美國對委內瑞拉發動了一場震撼世界的軍事行動。透過精準空襲、低空機降與三角洲特種部隊的聯合作戰，美軍在短短3小時內完成高風險突襲，成功俘獲了委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，並將他們押送至美國接受司法審理。前線軍事觀察指出，這並非以殲滅為目的的傳統戰爭，而是一場極端複雜、容錯率趨近於零的『壓制與控制』行動。」

矢板明夫提到：「從情資整合、制空制電、指揮鏈同步到特種部隊執行，每一個環節都不允許失誤。這次行動再次證明，美軍在高強度、瞬間決勝的現代戰爭能力上，已與其他國家拉開了極大的差距。委內瑞拉長期宣稱其防空系統採用中國與俄羅斯的先進武器與技術，但在實戰中卻幾乎瞬間癱瘓。可以預見，這一結果勢必對中俄軍火在國際市場上的信用與行情造成嚴重衝擊。」

矢板明夫指出：「有人可能要追問，這是否意味著美國隨時可以對伊朗、北韓，甚至俄羅斯、中國發動類似的斬首行動？從純軍事能力的角度來看，答案是肯定的，美國確實具備這樣的科技與實力。然而，是否出手，取決於政治後果與戰略判斷。換言之，只要美國總統川普認定『有必要』，美國確實隨時具備發動斬首行動的能力。這正是讓全球獨裁者們夜不能寐的根本原因。」

矢板明夫續指：「也有人因此憂心，中國是否可能仿效美國，對台灣實施類似行動。這種擔憂是多餘的。因為他們忽略了『最關鍵的差異』，那就是，台灣和委內瑞拉完全不可同日而語。台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國。整體防禦能力不僅更強，也更具韌性與實戰整合力。反觀中國，無論在遠程精準打擊、制海制空能力，或是聯合作戰經驗上，仍與美國存在巨大落差。」

矢板明夫強調，台灣的安全從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局與穩固的盟友體系之上。混淆現實和宣傳、低估盟友能力、或刻意高估對手實力不僅會誤導國內輿論，更可能誘發敵方的戰略誤判。委內瑞拉事件再次提醒，千萬不要相信那些被新華社敘事洗腦的名嘴，他們對中國軍力的浮誇吹捧以及不停散播的「疑美論」謊言已經被戳破。事實一再證明，美國不僅有能力，也有意志與邪惡極權對抗。台灣只要堅定地與美國站在一起，台灣就是安全的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美襲委內瑞拉逮馬杜洛讓中俄震怒！中國震驚：停止侵犯別國的主權

美襲委內瑞拉逮馬杜洛！財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧