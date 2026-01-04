美攻擊委國！當地華人親述驚魂一夜：爆炸持續1小時、無法入睡

美軍對委內瑞拉發動大規模攻擊，委國首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間3日凌晨傳出爆炸聲，還可聽見飛機掠過上空的轟鳴聲，委國總統馬杜洛夫婦已被活逮。多位當地華人紛紛向陸媒講述這驚魂一夜。

1月3日，在委內瑞拉 卡拉卡斯 ，一名消防員走過拉卡洛塔空軍基地（La Carlota military air base）被摧毀的防空設施。（圖／路透社）

根據《極目新聞》，一名在委內瑞拉巴倫西亞（Valencia）的華人張先生（化姓）說，自己所在位置距離卡拉卡斯數百公里，目前暫處於安全狀態。他在淩晨3時左右持續聽到直升機的飛行聲，「可能是轟炸結束後經過這邊」。

張先生還透露，爆炸發生後，玻利瓦爾州（Bolivar）也有華人聽到了直升機的聲音。他表示，對於這場突發事件感到非常意外，和身邊的人已無法安心入睡，「我們這裡離機場也比較近，不確定是否會遭到轟炸，還是挺擔心的」。

另外，《瀟湘晨報》聯繫上一名在委內瑞拉工作的湖南益陽人阿志。阿志2025年7月赴委從事電器數位貿易工作，目前在該國東部城市阿納科市（Anaco），該地區距離卡拉卡斯300多公里。阿志介紹，襲擊發生時他正在從另一個城市前往阿納科的途中。他前一日到海邊遊玩，當地正處於假期，放假4天。

阿志表示，「在這邊是沒有聽到任何聲響的」。目前東部城市的社會秩序算正常，商店正常營業，暫無哄搶物資等亂象。他從外地趕回來的路上，發現路上的車輛較平時少，收費站已變成免費，也沒有之前的排隊現象。他補充說，正在密切關注當地形勢，急忙趕回來是想守好貨物倉庫，防止暴亂騷亂發生。

軍事基地 蒂烏納堡（Fort Tiuna）被美軍襲擊前後的衛星圖像。（合成圖／路透社）

一名當地華僑接受《環球時報》電訪時表示，「我看到有十幾架飛機組成的機隊飛過，看著像是直升機機隊。有沒有發射導彈説不準，但爆炸聲特別響，我家的玻璃直接被震碎了」。另一名卡拉卡斯居民表示，他與家人淩晨2時許被來自城南方向的巨大爆炸聲驚醒，爆炸聲大約持續了一小時。

大陸外交部已發布「安全提醒」，稱美國對委內瑞拉實施軍事打擊，委國安全風險顯著上升。

大陸外交部和駐委內瑞拉使館提醒公民近期暫勿前往委國，已在當地人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要，不外出，務必遠離衝突或敏感地區。如遇緊急情況，應及時報警並聯繫大陸駐委使館求助。

