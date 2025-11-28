美攻擊無人機Altius 連摔兩架

由美國國防新創公司Anduril製造的Altius-600M攻擊型無人機，台灣也有採購，首批8月初才交運我國陸軍。但路透報導指出，本月，Altius的無人機在美國空軍2度高空測試中失敗，引發外界質疑其宣稱的實戰能力。

本月初，一架美國軍機飛越佛州埃格林空軍基地，投放Anduril製造的無人機，以測試其能否順利飛行並進行偵察。但路透引據首次披露的空軍測試摘要顯示，Altius無人機俯衝2438公尺墜落地面。不久後，第2架Altius無人機在另一場測試中也旋轉著墜地。

廣告 廣告

烏克蘭在俄烏戰爭中成功運用無人機，徹底改變傳統的作戰模式，促使各國紛紛加大投資，開發無人機自主技術，Anduril就是矽谷「軍工新貴」之一。

Anduril稱，Altius無人機具備實戰能力，可執行偵察並攜帶彈藥。迄今該公司已向烏克蘭交付數百架該型無人機。據介紹，Altius可從地面、空中或海上發射，部分型號具備遠程打擊能力或數小時續航能力。

Anduril發言人普賴爾表示，路透提到的上述事件，只是數百次測試中的「孤立案例」。她說：「我們不斷地驗證所有系統的新能力，將它們推到極限，以便從中學習、反覆修正並改進我們的系統。測試失敗是這個過程中自然且有意為之的環節。」

據報導，台灣軍方告訴路透，今年已接收131架Anduril無人機，但拒絕評論該裝備的性能。今年8月4日，首批Altius-600M交運我國陸軍，當時Anduril公司創辦人拉奇曾來台。

我國防部確實以「獵鴞專案」為名，斥資約57.8億元向美採購自殺無人機，其中就包括約291架的「Altius 600M-V」，日前也公開了該款無人機在台訓練射擊畫面。

面對美方無人機墜毀狀況，軍事專家認為，我國不必太過擔心，畢竟該機屬於新裝備，若屆時調查結果出爐發現問題，也可直接透過軟體更新方式修正除錯。