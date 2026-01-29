美放寬制裁 委內瑞拉國會通過石油業私有化

美國總統川普(Donald Trump)政府29日放寬對委內瑞拉石油產業的部分制裁，在美軍1月3日推翻這個南美洲國家的總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，正試圖擴大該國石油產量。

美國財政部發布了一項通用許可(general license)，授權涉及委內瑞拉政府與委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)交易的例行與必要行為，以便進行石油的出口、再出口、出售、轉售、供應、儲存、行銷、採購或運送。而這也包括由既有的美國實體對這類石油進行精煉。

在馬杜洛於首都卡拉卡斯(Caracas)遭到美軍逮捕的不到一個月後，委內瑞拉國民議會(National Assembly)29日也通過一項能源產業法的修正案，批准開放石油產業私有化，推翻了這個統治超過20年、自稱為社會主義運動的一項基本原則。

這項法案目前正等待代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)簽署。川普先前已經表示，美國政府將掌控委內瑞拉的石油出口，並透過吸引外資來提振這個產業。

這項法案承諾賦予民間公司石油的生產與銷售控制權，並准許透過獨立仲裁來解決爭端。