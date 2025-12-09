美放寬輝達H200出口之際 2走私中國男被捕

▲美國司法部8日宣布，有2名中國籍男子因涉嫌走私輝達H200、H100晶片往中國而被捕。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間8日在社群平台發文，證實將放行輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國，美國政府將抽取25%分潤，據1名白宮官員透露，應該會在H200晶片於台灣製造後、運往美國時，以進口稅形式收取。然而，就在川普宣布「鬆綁」之際，美國司法部卻在同一天宣布，有2名中國籍男子因涉嫌走私輝達H200、H100晶片往中國而被捕。

根據美國司法部聲明，被抓的是住在紐約的43歲中國公民龔凡越（Fanyue Gong，音譯）、58歲的華裔加拿大公民袁本林（Benlin Yuan，音譯），他們被指控透過代購和中間商採買輝達晶片，聲稱是要供貨給美國、台灣或泰國等第3地業者，但實際上這些晶片卻是先被運往美國多個倉庫、撕掉輝達標籤、貼上偽造標籤，然後準備出口至中國。

法院起訴文件還顯示，他們教唆驗貨人員，要對方謊稱產品並非銷往中國，背地裡卻與香港的物流公司、中國的人工智能公司合謀，透過欺詐行為繞過出口管制走私。

美國檢方聲稱，相關走私行為可追溯至2023年11月，起因是另1名被告、住在德州的43歲男子許皓辰（Haochun Hsu，音譯）已於10月被捕，承認收取來自中國的5000萬美元匯款，協助中國業者取得價值1.6億美元的輝達晶片，最高恐面臨10年有期徒刑。後續美國司法人員順藤摸瓜，抓到龔凡越和袁本林涉案。

美國司法部並在聲明中提到，H100和H200皆是用於AI和高效能運算的高速GPU，旨在處理大量數據，推動生成式AI和大型語言模型的發展，被廣泛應用於民用和軍事領域。

美國助理司法部長艾森伯格（John A Eisenberg）強調，美國長期強調創新的重要性，本身也擁有大量尖端技術，這種優勢並非唾手可得，而是工程師和科學家們辛勤工作的成果，將嚴格執行出口管制法律，捍衛美國優勢。

