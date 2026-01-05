美放生委內瑞拉？前大使示警：麻煩才要開始

▲美國總統川普日前稱將接管委內瑞拉，卻未派遣美軍實際進駐。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國近日對委內瑞拉接連採取強勢手段，不僅出動軍事打擊，甚至拘捕並帶離委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，一連串動作震撼全球，也讓外界高度關注國際秩序、區域安全以及美國接下來的走向。對此，前外交官介文汲指出，當前局勢比較麻煩的是美國，而不是其他國家，更直言現在才是考驗的開始。

介文汲4日在政論節目《中天辣晚報》中分析，從目前的情勢看來，美國最為麻煩，其不可能在對一個國家動武後，又立刻對其他國家開戰，因此這次行動更像是一種「警告」，主要是對古巴、哥倫比亞等周邊國家釋放訊號，要他們提高警覺、不要越線。

介文汲提到，美國的鄰近國家並非全然買單，包括巴西、墨西哥等多個中南美洲大國，已對美方行動提出強烈抗議，明確表達無法接受這種作法。他更直言，美國總統川普在記者會上談話甚多，從軍事角度來看，行動或許「算是成功」，但真正的問題在於後續如何善後。

介文汲進一步指出，美國雖然發動軍事行動，卻未派遣美軍實際進入委內瑞拉，也沒有任何行政人員接管當地政權；反觀委內瑞拉方面，隨即依憲法機制運作，由憲法法院主導程序，並由副總統依法接任總統職務，全面承擔總統權力與責任，以確保政府運作不中斷及國家安全防衛。

介文汲質疑，川普宣稱要「管理這個國家」，但究竟要管到什麼程度、持續多久，仍充滿疑問，是等到美方認定符合所謂的司法與政治標準，還是另有其他戰略考量？在軍事行動告一段落後，國際社會最關心的，正是美國下一步到底要怎麼走，「沒有駐軍、沒有行政接管，接下來會發生什麼，才是真正的問題」。

介文汲也提醒，若美國無法妥善處理後續發展，委內瑞拉國內是否出現反抗，將成為一大變數；同時，美國國內政治也陷入高度對立，民主黨參議員正研議召開會議，試圖限制總統相關權力，顯示美國內部的政治風暴也正在升溫。

最後，介文汲強調，目前整體局勢仍充滿不確定性，現在才是真正的關鍵時刻，不僅考驗美國的決策能力，也牽動委內瑞拉乃至整個中南美洲的未來走向，後續發展值得持續觀察。

