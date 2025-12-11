美放行輝達H200 字節跳動.阿里巴巴有意購買

圖／達志影像shutterstock

美國總統川普，日前允許輝達第2先進的H200晶片出口到中國大陸，路透社10日獨家報導，出現2個潛在買家，即字節跳動和阿里巴巴。因H200產量有限，加上H200訓練AI模型的能力，在大陸沒有國產同款晶片能夠PK，它們希望先搶先贏。同日，傳出DeepSeek，取得走私到大陸的輝達最先進Blackwell晶片，用它研發下一個主要模型；對此，輝達已經否認，稱沒有看到任何證據。

美國總統川普（Donald Trump），允許輝達（Nvidia）向中國大陸出口H200 AI 晶片，10日已知有2個潛在買家，它們是字節跳動和阿里巴巴。2家大陸企業，據稱已詢問輝達有關購買H200事宜。

路透社記者：「這是由4名消息人士，向路透社獨家透露。其中2人表示，如果北京開綠燈的話，中國科技巨頭有意對第2先進的AI晶片，下大訂單，但1人補充，企業也對供應感到擔憂，正向輝達尋求釐清。」

大陸科技巨頭，看到H200眼睛為之一亮，不過要知道的是，輝達最先進的AI晶片可是它，Blackwell，還有即將推出的Rubin。

輝達執行長 黃仁勳(2024.03)：「我要向你們介紹一個非常巨大的GPU。這是Hopper，Hopper改變了世界，而這是Blackwell。」

輝達把重心都放在這2款新的狠角色。因2年前首次發佈的H200，產量有限，加上，在中國大陸，H200訓練AI模型的能力，沒有國產同類晶片能和它PK，大陸晶片適合用在推理，因此，大陸企業要先搶先贏。

而在川普允許H200合法出口到大陸前，能進到當地的輝達最先進AI晶片，是H20，它的效能幾乎比H200弱6倍。

中國大陸外交部發言人 郭嘉昆(12.09)：「我們注意到有關報導，中方一貫主張中美通過合作，實現互利共贏。」

針對美國開綠燈，大陸一開始主張互利共贏，而10日傳出2個大陸企業有意購買，則拒絕進一步評論。不過，他們在檯面下的一舉一動，正遭到緊盯。

路透社記者：「美國網路媒體The Information周三(10日)報導，中國監管單位，召集國內大型科技企業，並請它們評估對H200的需求。報導引述知情人士指出，官員告訴企業，北京很快自有定奪。」

北京正在衡量的是，希望大陸企業購買華為、寒武紀等國產AI晶片的同時，允許H200進口的成本和效益。大陸企業預期，主管機關，可能需要審查他們的購買申請，並要求提供使用案例。

數個月以來，北京禁止政府資助的資料中心，和大陸科技公司，購買輝達的AI晶片，這讓輝達在當地市占，從95%跌到0%。現在就看能否靠H200起死回生。

輝達執行長 黃仁勳(12.03)：「我認為我們是史上第一家，被(美中)雙方同時禁止(進入中國)的公司。」

美國總統 川普(12.03)：「我和黃仁勳談過，他是個聰明的傢伙。他非常清楚(關於晶片銷中規定)，做得非常出色，輝達，真的很棒。」

輝達執行長黃仁勳，3日到白宮和川普見面，8日川普政府放行第2先進的輝達H200。

路透社記者(12.08)：「美國政府將針對出口的每個晶片，收取25%費用，比8月提出的15%來得要高。一名白宮官員表示，美國會以進口稅的形式，向晶片生產地台灣徵收這筆費用，接著晶片在美經過安全檢查，運往中國。」

值得注意的是，H200能出口到中國大陸，但在當地受歡迎，舊型且性能較弱的輝達AI晶片，如A100和H100，目前還是禁止輸中。

現在不只字節跳動、阿里巴巴，要買輝達H200引起關注，美國網路媒體《The Information》報導，DeepSeek取得走私到大陸的輝達Blackwell晶片，要用它研發下一個主要模型。這些Blackwell晶片，據稱原本是安裝在輝達允許銷售的國家資料中心，接著再被拆解，晶片運往大陸。對此，輝達發表聲明回應，尚未看到任何證據，也提到儘管走私行為看似牽強，但如果收到任何線索，公司將進行追查。

輝達同日證實，開發出一項「位置驗證技術」，能偵測到輝達晶片實際運作的國家，有望遏止它們的AI晶片，被走私到禁止出口國。

