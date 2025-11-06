美政壇重磅！裴洛西宣布不再連任議員

▲前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布不再連任。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國政壇今日出現重磅訊息！美國前眾議院議長、也是唯一一位女性議長裴洛西，也是幾十年來一直是民主黨在政壇最有權勢的人物之一，她宣布將不再尋求連任。

根據CNN報導，裴洛西透過影片聲明，「我真心熱愛在國會為你們發聲，我始終尊崇聖方濟各的聖歌《主啊，使我成為和平的工具》，這首歌也是我們城市的頌歌。正因如此，我希望我的舊金山同胞們能夠第一時間知道這個消息。我將不再尋求連任國會議員。」

裴洛西談到，「我懷著感恩之心，期待著作為你們的驕傲代表，完成我最後一年的任期。展望未來，我想對我深愛的這座城市說：舊金山，要體認你們自己的力量。我們創造了歷史，我們取得了進步，我們始終引領潮流，現在我們必須繼續這樣做，積極參與民主進程，為我們珍視的美國理想而奮鬥。」

裴洛西強調，自己總是對眾議院的同事們說，無論他們授予什麼頭銜——議長、領袖、黨鞭，對她來說，最大的榮譽莫過於站在眾議院的議事廳裡說：「我代表舊金山人民發言」。

裴洛西於1987年首次擔任國會議員，並於2007年成為眾議院史上首位女性議長。她至今仍是唯一一位擔任過議長的女性，分別在2006年和2018年的選舉後出任。

裴洛西曾在2022年訪台，成為25年來首位訪問台灣的美國眾院議長，寫下歷史新頁，也一度引發中國強烈反對，進行圍島軍演。

