美政壇震撼彈！「最具權勢副總統」錢尼逝世享壽84歲 家屬證實死訊

美國政壇傳出震撼消息！前副總統錢尼（Dick Cheney）逝世，享壽84歲，其家屬今日證實死訊。這位被譽為「華府最具權勢的副總統」的共和黨重量級人物，其政治生涯橫跨半世紀，足跡遍及尼克森、福特、雷根、老布希與小布希五任政府，對美國國防與外交政策影響深遠。

CNN報導，錢尼出生於懷俄明州，曾就讀耶魯大學，但中途退學，並以各種理由避開越戰服役。儘管如此，他在政壇步步高升，先在尼克森任內擔任白宮幕僚，之後於福特政府中成為史上最年輕的白宮幕僚長。雷根時期，他轉戰國會擔任眾議員，並於老布希政府擔任國防部長，主導1990至1991年的第一次海灣戰爭，成功協助美軍將海珊逐出科威特。

2000年，小布希選舉期間邀請錢尼出任副手，當時他已是能源巨擘哈利伯頓公司（Halliburton）的執行長，且歷經三次心臟病發。雖然健康堪憂，他仍接受提名，最終助小布希贏得白宮寶座。任內，錢尼被外界形容為「幕後總統」，被指實際主導許多重大政策，尤其在911恐攻後，其影響力達到巔峰。

2001年9月11日，當恐怖分子襲擊紐約與華盛頓時，布希被緊急疏散，錢尼則留在白宮戰情室指揮國家安全事務。憑藉豐富的政府經驗與與國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）的長年盟誼，他幾乎掌握政策決策核心。錢尼主張美國應「不惜一切代價捍衛國家安全」，在他的強硬推動下，美軍迅速進入阿富汗展開「反恐戰爭」，追擊塔利班與蓋達組織。

然而，錢尼最具爭議的政治遺產同樣是2003年入侵伊拉克的決定。他與小布希以伊拉克擁有大規模毀滅性武器及與勾結蓋達組織為由發動戰爭，但事後證實兩項指控皆為虛假。這場戰爭讓美軍深陷泥淖，也造成巨大人員傷亡與國際批評。根據布朗大學沃森國際與公共事務研究所統計，自2001年以來，伊拉克、阿富汗、敘利亞、葉門與巴基斯坦至少有80萬人死於戰爭暴力。

截至2021年2月，美軍在伊拉克陣亡4,431人、約3.2萬人受傷；阿富汗戰場上則有2,352人喪生、逾2萬人受傷。美國在「反恐戰爭」期間對俘虜採取的酷刑與秘密監禁手段，更使錢尼形象備受爭議。即使卸任後，他仍堅持認為對恐怖嫌犯施壓是「必要手段」，並為政府行為辯護。

2018年，電影《為副不仁》（Vice）上映，再度掀起外界對錢尼的討論。該片由克里斯汀‧貝爾（Christian Bale）主演，以黑色幽默方式重現錢尼的權力人生。傳記作者伯恩斯坦（Jake Bernstein）受訪時表示，「與川普相比，連小布希都變得更討喜。但錢尼從不避諱自己被稱為『黑武士』（Darth Vader），他甚至享受這個稱號，從未試圖柔化形象。」

從政半世紀、經歷無數風波的錢尼，留下了深刻而兩極的評價。他既被視為維護美國安全的堅定戰略家，也被批評為推動戰爭與擴權的象徵。他的逝世，象徵著美國「反恐時代」最具爭議的一章正式落幕。

