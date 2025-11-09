美政府下令停止支付全額食品援助金 民主黨州長怒轟故意製造混亂

美國農業部命令各州停止發放全額SNAP福利，並且「撤銷」11月已發放的福利。

川普政府指示各州停止支付全額食品援助金。由於政府持續停擺，食品援助計畫陷入一場關於資金問題的拉鋸戰。（戚海倫報導）

美國各州被命令停止並且撤銷發放全部「營養補充援助計畫」（SNAP）資金，沒能遵守規定的州，可能面臨聯邦政府取消食品券福利費用分攤的情況。美國有線電視新聞網CNN報導，美國農業部下令各州停止發放11月的全額食品券福利，並且立即撤銷任何已經發放的全額配額。最高法院一名法官上週五暫停了下級法院要求政府向美國人支付全額援助的命令。

根據一份農業部高級官員撰寫的備忘錄，各州提交的2025年11月SNAP全額付款文件都沒有經過授權，因此各州必須立即撤銷為了發放2025年11月SNAP全額福利而採取的任何步驟。備忘錄中說，不遵守規定的各州，可能面臨聯邦政府取消對「營養補充援助計畫」的成本分攤，並且還要承擔超額發放福利的經濟責任。

CNN報導，這項最新指令，讓大約八分之一依賴國家大型反飢餓救濟計畫的美國人陷入困境。馬里蘭州民主黨州長摩爾表示，指導方針完全沒有清晰度，政府正在故意製造混亂，他說，一旦我們決定挺身而出，表示我們將確保我們的人民平安無事。我們現在收到指示，說各州將因為墊付資金而受到懲罰。