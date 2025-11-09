美政府停擺削減航班第二天！單日逾1400航班取消 感恩節恐陷混亂

美國政府停擺危機持續，聯邦航空管理局（FAA）因空中交通管制員無薪工作而疲憊不堪，宣布削減全國40個最繁忙機場的航班。根據航班追蹤網站FlightAware數據顯示，週六已有超過1400個往返美國或在美境內的航班被取消，約6000個航班延誤，較週五7000多個延誤航班略有減少。

美國機場因空中管制員人力不足，許多航班受到影響延誤或取消。（圖／美聯社）

政府停擺已進入第39天，創下美國歷史上持續時間最長紀錄。共和黨人和民主黨人對如何結束國會僵局仍存在分歧，自10月1日開始的停擺危機尚未解決。參議員們週末齊聚華盛頓，進行旨在結束政府停擺的兩黨談判，但尚未達成協議。

廣告 廣告

美國航空公司週六發表聲明，呼籲「華盛頓特區的領導人立即達成解決方案，結束政府停擺」。隨著食品援助金削減和航班中斷，越來越多的美國人開始感受到政府停擺的實質影響。

紐澤西州紐瓦克自由國際機場的候機時間位居全美前列。根據FAA數據顯示，截至週六下午，紐瓦克機場的到達航班平均延誤超過4小時，而出發航班平均延誤1.5小時。FlightAware數據顯示，週六取消航班最多的機場是夏洛特/道格拉斯國際機場、紐瓦克自由國際機場和芝加哥奧黑爾國際機場。

FAA週六下午報告，飛往約翰甘迺迪國際機場、亞特蘭大國際機場和拉瓜迪亞機場的航班分別延誤了近3小時、超過2.5小時和約1小時。隨著11月27日感恩節臨近，這將是美國一年中最繁忙的旅遊旺季之一，航班削減問題可能更加嚴重。

不僅商業航班受到影響，運輸部長達菲週六在X平台上發文表示，私人飛機也受到了限制：「我們減少了繁忙機場的私人飛機數量，讓私人飛機使用較小的機場或簡易機場，這樣繁忙的管制員就可以專注於商業航空，這很公平。」

廣告 廣告

FAA宣布航班削減將逐步進行，從週五開始削減4%的航班，到11月11日削減6%，到11月13日削減8%，到11月14日削減10%。FAA表示，由於政府停擺期間空中交通管制員工作量過大，削減開支是維持安全的必要措施。

工會表示，作為必要工作人員，這些控制人員被要求繼續無薪工作，因此，許多人請病假或兼職以維持生計，導致人力不足問題日益嚴重。

延伸閱讀

鳳凰來襲台北會放颱風假嗎？市府：路徑不確定、持續觀察

鳳凰恐轉強颱最快10日發海警！雙北、花蓮山區防豪雨

強大怪物「鳳凰」撲台人心惶惶！ 林得恩驚呼：還是護國神山，夠力