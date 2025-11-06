美政府停擺史上最久！40座機場將縮減航班 運輸部長示警：每日影響4千架次

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）。（圖／達志／美聯社）

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）於美東時間5日警告，若聯邦政府停擺持續至7日早晨，全美40座主要機場將從當天起實施航班縮減，總運量將減少10%。

據《BBC》報導，這項決定源於航空管制員因無支薪工作，而出現集體請假及由此衍生出的過勞問題。聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）署長貝德福德（Bryan Bedford）5日與達菲共同出席簡報時表示：「這是非常不尋常的情況，就像這次的政府停擺一樣。我們的航管人員已經1個月沒有拿到薪水，簡直前所未見。」

這場源於10月1日的政府關門危機，至今已成為美國史上最久的1次停擺。根據現行規定，航管人員屬於「必要職位」，即便政府關門仍須繼續工作，但在無支薪的情況下，不少人為了維持生計，只能請病假兼差。

據《路透社》引述4位匿名官員的報導指出，航班削減將以漸進方式進行：7日先削減國內航班4%，8日提升至5%，9日6%，預計下週將達到全面的10%。受影響的40座主要機場名單，將於6日公布。FAA估計，每日將有約3,500至4,000架次航班受到波及。

貝德福德表示：「我們看到系統壓力不斷累積。如果這樣的狀況繼續下去，我們將難以向公眾保證，美國依然擁有全世界最安全的航空系統。」

達菲補充，眼下美國航空旅行仍屬安全，但為維持安全與效率，必須主動削減部分航班。他強調，若政府停擺延續、系統壓力進一步升高，FAA可能不得不採取更多限制措施。

北美第2大航空公司「美國航空」（American Airlines）在聲明中表示，正等待FAA提供更多資訊以確定受衝擊的航班，但預期「絕大多數乘客的行程將不受影響。」

美國第4大航空公司「西南航空」（Southwest Airlines）發言人則指出，正評估新措施對航班的具體影響，並承諾將「儘快通知旅客」。該公司呼籲國會「立刻解決政治僵局，恢復國家空域系統（National Airspace System）的全面運作。」

世界上國內客運總里程與客運機隊規模第2大的航空公司「達美航空」（Delta Airlines）則拒絕評論此事，《BBC》為此已聯繫其他美國主要航空公司尋求回應。

代表超過2萬名航空從業人員的工會主席丹尼爾斯（Nick Daniels）5日受訪時形容現況「極度嚴峻」：「航管人員正在互傳簡訊說，『我連加油錢都沒有，根本無法開車上班』。」他向《CNN》感嘆：「我們的工作建立在可預測性之上，但現在，完全沒有可預測性可言。」

達菲本週稍早已警告，航班削減勢在必行，因全美30座主要機場已有一半出現人力短缺。他補充，許多航管人員被迫從事兼職維生，這增加了安全風險；若持續缺勤，FAA可能不得不採取紀律處分。

他在接受《ABC》訪問時說：「他們必須做出選擇，是繼續上班卻領不到薪水、餐桌上沒飯吃？還是去開Uber、送DoorDash，或到餐廳打工？」

