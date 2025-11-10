美政府停擺有望結束？參議院擬推案、傳民主黨願讓步 川普堅持改革健保補助

美國總統川普。 圖：取自 白宮 官方網站

[Newtalk新聞] 《路透社》報導，美國聯邦參議院週日（9日）預計推動一項法案，試圖結束已持續 40 天的聯邦政府關門危機。這樁政府長時間停擺，已使得數以萬計公務員被迫停薪、食品援助延宕、航空運輸陷入混亂。

參議員預計當晚表決是否推進眾議院已通過的法案，並將其修訂為「短期撥款與三項完整年度預算案」的綜合版本。據熟悉談判的消息人士透露，至少有 8 名民主黨參議員將支持這項提案，足以使共和黨主導的參院通過。若修訂案獲參院通過，仍須回到眾院再度表決，最終送交總統川普簽署，整個程序可能需數日完成。

根據協議，共和黨同意在 12 月舉行表決，討論延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act, ACA）補助的議題。這是民主黨在本次撥款僵局中的核心訴求。決議同時將撤銷川普政府於停擺期間推動的大規模公務員裁員措施，並為補充營養援助計畫（SNAP）提供一整年的經費。

這項協議由新罕布夏州民主黨籍參議員瑪姬．哈桑（Maggie Hassan）與珍．謝欣（Jeanne Shaheen），以及緬因州無黨籍參議員安格斯．金恩（Angus King）共同促成。不過，參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他將投票反對該案。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）。 圖：翻攝自Ｘ

北卡羅來納州共和黨參議員湯姆．提利斯（Thom Tillis）形容：「氣溫下降、氣壓上升，現在看起來事情終於要有進展了。」白宮經濟顧問哈賽特（Kevin Hassett）則警告，若政府繼續關門、航空業未能在感恩節前恢復正常，第四季美國經濟成長恐將轉為負值。川普則在週日再抨擊 ACA 補助政策，主張以「直接付款給個人」取代現行的保險補助。他在 Truth Social 平台上發文稱，這些補助是「保險公司暴利、人民災難」，並表示願在政府重新開門後與兩黨合作解決問題。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與共和黨參議員林賽．葛蘭姆（Lindsey Graham）在電視訪談中表示，川普的健保改革方案不會在通過預算法案前提出。

美國財政部長貝森特。 圖：翻攝自騰訊網

根據健康政策專家預估，隨著疫情時期的補助即將於年底到期，美國人為 2026 年 ACA 健保計畫投保時，平均保費將上漲超過一倍。

共和黨稍早否決了舒默提出的妥協方案，該提案要求以延長一年稅收抵免換取重啟政府。民主黨籍參議員亞當．席夫（Adam Schiff）批評川普的健保構想是「掏空 ACA、讓保險公司有權拒保有既往病史者」。他在 ABC《本週》節目上直言：「川普口中那些被他痛斥的保險公司，如今反而要獲得更多權力去取消保單。」

