美政府停擺限制太空發射時段 台福衛八號「齊柏林衛星」升空再延期

國家太空中心（TASA）8日發布公告，原定將於台灣時間11日發射的福衛八號齊柏林衛星將延期。

台灣自製「福衛八號」將升空 技術突破與應用層面一次看

原定於美國時間11月10日上午10時18分（台灣時間11日2時18分）發射的齊柏林衛星，規劃搭乘SpaceX火箭航班自國加州范登堡太空軍基地發射升空，進入軌道執行遙測任務，但台灣二度接獲延期通知，因美國聯邦航空署（FAA）宣布自美國時間10日起禁止每日上午6時至晚間10時的發射等大氣活動。

根據FAA官網資訊，由於政府停擺，空中交通管制人員持續無薪工作，導致系統壓力增加，為維持空中交通安全，FAA除減少航班班次外，亦將商業的太空發射作業限制為晚上10時至隔日上午6時進行。

國家太空中心說明，由於福衛八號系統及設計的任務軌道固定發射時間為上午10時18分左右，因此無法配合FAA所開放的時間發射，國家太空中心將因應延遲採取相關措施確保衛星狀態，並持續掌握FAA太空活動禁令的最新進展。

福衛八號是台灣首個自製的高解析度遙測衛星星系，也是台灣第三期太空計畫主軸。計畫內容傳承福衛五號本體設計的自主研發能量，並規劃為兼具輕重量、低成本、高效能的先導型衛星通用平台。

根據國家太空中心規劃，福衛八號計畫將由8顆光學遙測衛星組成，並佈建於太陽同步軌道構成星系。

