台灣新生報

爭取下屆臺南市長黨內初選提名的立法委員林俊憲20日再度舉行政策發布會，提出「青年好成家三方案」，鎖定臺南青年、婚育中的家庭與準父母，主打千戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施補助加碼三大政策，強調要把臺南打造為「青年最願意留下打拼，成家立業的城市」。林俊憲立委表示，隨著台積電設廠、美商應材、美光等國際大廠進駐，青年南漂臺南就業已成趨勢，對年輕人來說，一個安全、負擔得起的家，是踏入婚姻與育兒的第一步，他提出從婚育宅、租金減免到育兒安全設施補助，包括之前照顧孕婦、托育補助及國中小免費營養午餐等政策，都是為了打造一個能讓青年放心打拚、安心成家的臺南。林俊憲立委提出的「青年好成家三方案」中，首項是「2500戶婚育宅」。他指出：內政部9月推出婚育宅政策，中央社宅將保留20%作為婚育 ...