台中一名復康巴士司機因頭暈自撞民宅，維修費恐逾30萬元，卻發現保險不理賠！事發數天後，司機就醫驚見腦部腫瘤，家屬面臨醫療、維修雙重壓力。台中市社會局表示，將協調營運單位與司機共同處理，此事也引發外界對復康巴士駕駛職業安全及保障的討論。
近日苗栗與彰化相繼發生兩起因闖紅燈所致的嚴重車禍事故！在苗栗中山路，一名18歲女騎士闖紅燈撞上正常行駛的黃牌重機，導致21歲重機騎士鎖骨碎裂、指骨裂開，倒地後還差點被另一輛闖紅燈機車輾過。而在彰化員林，一輛銀灰色休旅車闖紅燈，攔腰撞上正常行駛的白色轎車，所幸休旅車駕駛僅受到驚嚇，沒有生命危險。警方提醒駕駛人開車須遵守號誌，以免造成不必要的傷害！
玉山11月20日中午飄下初雪，讓登山客興奮不已！根據觀測，雪花於12點25分開始在玉山氣象站飄落，並在排雲山莊持續約10分鐘，登山民眾興奮地喊著「喔耶」表達喜悅之情。玉管處提醒，若路面結冰應避免上山，21日起氣溫雖回升，但日夜溫差可達8至10度，桃園以北、東半部及西部山區仍有零星降雨機率，呼籲山友務必注意自身安全。
臺南市政府地政局20日於西賢里活動中心舉辦「臺南科技產業專區開發案」第二次事業計畫公聽會，韓榮華參事率市府團隊向土地所有權人、承租戶及周邊居民說明開發內容進度，並重點回應第一場公聽會所提出的排水、交通規劃、生態平衡及租約補償等相關問題。地政局長陳淑美表示，「臺南科技產業專區開發案」開發面積約30.23公頃，其中公有土地比例達99.74%，以教育部學產基金土地為主，過去多採三七五租約作養殖使用，長期未能有效發揮土地使用效益，市府透過都市計畫變更與區段徵收方式重新規劃土地用途，提升土地利用效益，並兼顧產業發展、公共設施取得及既有承租人權益，打造南科延伸的創新產業聚落。地政局說明該案開發後可同步取得約12公頃公共設施用地，考量周邊民眾休憩活動需求，計畫區內規劃1.43公頃的公園 ...
彰化員林發生嚴重肇逃案！45歲陳姓男子撞死女騎士後，竟與毒友在逃亡26小時期間吸毒。警方在逮捕陳男時，同時逮捕兩名協助脫逃的同夥，並在逃亡車輛內搜出依托咪酯和安非他命等毒品。目擊民眾表示，看到警察整群圍住，還以為有人在吵架，擔心有槍趕快避難。陳男不僅沒有負起責任，反而製造斷點逃避法律制裁，更荒謬的是還繼續吸毒，殘害自己也讓一個家庭破碎，行徑令人髮指！
爭取下屆臺南市長黨內初選提名的立法委員林俊憲20日再度舉行政策發布會，提出「青年好成家三方案」，鎖定臺南青年、婚育中的家庭與準父母，主打千戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施補助加碼三大政策，強調要把臺南打造為「青年最願意留下打拼，成家立業的城市」。林俊憲立委表示，隨著台積電設廠、美商應材、美光等國際大廠進駐，青年南漂臺南就業已成趨勢，對年輕人來說，一個安全、負擔得起的家，是踏入婚姻與育兒的第一步，他提出從婚育宅、租金減免到育兒安全設施補助，包括之前照顧孕婦、托育補助及國中小免費營養午餐等政策，都是為了打造一個能讓青年放心打拚、安心成家的臺南。林俊憲立委提出的「青年好成家三方案」中，首項是「2500戶婚育宅」。他指出：內政部9月推出婚育宅政策，中央社宅將保留20%作為婚育 ...
非法移工在台灣生下的黑戶寶寶問題日益嚴重，一名印尼籍非法移工產下女嬰Sophia後，竟將嬰兒裝入黑色垃圾袋丟棄，所幸鄰居聽到哭聲及時救援。目前不滿兩歲的Sophia仍是黑戶身分，由中華官心協會協助尋求合法身分。每年台灣約有上千名非法移工產子，這些孩子多數無法立即取得合法身分。非法移工因經濟壓力、擔憂被遣返或缺乏醫療資源等因素，往往選擇隱匿生產，導致嬰兒面臨生命危險，也造成社會問題。
行政院國家永續發展委員會為表揚推動永續發展績效卓越單位，鼓勵全民參與永續發展推動工作，以落實永續發展在地化及生活化目標，實現國家永續發展願景，自93年起舉辦國家永續發展獎選拔。櫃買中心（TaipeiExchange）憑藉著長期深耕資本市場、積極推動永續發展的成果，榮獲「114年國家永續發展獎」，成為證券期貨周邊單位中首家獲獎機構。櫃買中心不僅在實體經濟、資本市場及自身運作等面向展現永續與淨零的雄心，更透過制度、商品、科技與公益的具體作為，締造許多永續實績，為臺灣永續發展與淨零轉型打造堅實後盾。在實體經濟方面，櫃買中心建置多層次股票市場，透過創櫃板培育創新企業，興櫃市場承接潛力新星，上櫃市場打造聚落旗艦群，為不同規模與發展階段的企業提供最適切的輔導與籌資服務，全力支持中小微 ...
「沈默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT馬斯開特挑戰賽，以11：2、9：11、11：9、11：9收拾日本選手吉村和弘，晉級男單16強。世界排名14的林昀儒已經拿下年終賽參賽資格，這次以男單第4種子出擊，首輪免戰，今天在首局很快就取得優勢，即使丟掉第2局，但小林在3、4局的關鍵時刻都有頂住壓力，成功打
在美國開綠燈批准後，烏克蘭首度動用美製長程飛彈，來攻打俄羅斯本土。俄軍也出動無人機報復回擊， 烏克蘭西部的住宅區遭到猛烈攻擊，造成上百人死傷。烏克蘭總統澤倫斯基走訪土耳其，希望艾爾段總統促成 重啟和談。
工業電腦廠宸曜科技（6922）受惠於產品組合優化，第三季毛利率持續維持在四成以上水準，董事長高明和今天在法說會表示，公司整體營運表現亮眼，展現在產業景氣波動中依然穩健成長。明年在智慧製造、國防等應用領域仍將延續今年的強勁動能，樂觀預期營收可望達成雙位數成長。
新北市一名男子遭詐50萬後，趕緊報警，再度約面交200萬，當天女車手不只遲到兩小時，還疑似學反詐騙宣導片手法，臨時更改地點，在派出所旁面交，當場被壓制。
15日晚間，桃園中壢大崙崇德宮舉辦婚宴儀式，現場席開120桌，有上千名賓客到場，但在熱鬧場面中，卻還有上百名警力戒備，霹靂小組幹員更是荷槍實彈，攝影採證。原來浩大場面是，中壢區天道盟正義會劉姓大哥嫁女兒。
律師章出現在勞動契約上的情況十分罕見，近期一名律師遭人私刻印章並冒名為法律顧問，引發關注。此事件中，被害人收到的勞動契約上赫然出現法律顧問蓋章，而專家指出派遣工與派遣公司簽約時有律師在場的情況極為少見。被冒用名義的律師已經提告偽造文書，並提醒民眾真正的律師章必須包含「律師」兩字，且通常是篆體直式向下的文字，而非橫式標楷體，以此作為辨識真偽的依據。
原任花蓮縣富里鄉學田村長的陸籍配偶鄧萬華，因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。內政部今天表示，目前此案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，因職權在富里鄉公所，內政部不可能指導，還是要由富里鄉公所決定。富里鄉公所說，今天剛收到內政部公文，會綜合內政部及花蓮縣府意見，依相關法令審慎研議，目前還未決定開會時間。
49歲女星王俐人昨（19）日至大安區一家火鍋店用餐，卻因一顆雞蛋與店家發生衝突，讓她氣到在Google 評論底下留一顆星負評，並在社群公審店家。豈料，事後風向一面倒，網友反過來開酸王俐人是奧客，她的一星評論內容還被發現錯字連篇。而王俐人過去曾在東區開私廚餐廳，最後面臨上千萬負債的窘境也再度被挖出。