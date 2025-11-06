美政府停擺36天史上最長！影響範圍、經損規模一次看
美國聯邦政府的運作陷入前所未有的停擺！這場由共和黨與民主黨在國會之間爆發的預算僵局，已成為美國史上最長的政府關門危機，且至今仍未出現明確的終點。
據《BBC》統計，約有140萬名聯邦公務員目前被迫放無薪假，或在沒有薪水的情況下工作。雖然政府停擺在美國政治史上並不罕見，但這次的情勢格外緊張，因為總統川普（Donald Trump）自2025年1月重返白宮後，立即著手大幅縮減聯邦政府規模，並揚言將利用這次預算危機進一步推動人員裁減。
政府癱瘓的根源：兩黨無法妥協的對立
政府之所以停擺，起因於共和與民主2黨未能在10月1日通過新的預算案。依照美國制度，聯邦政府的支出計畫必須經國會批准，再交由總統簽署成為法律。
目前共和黨掌控國會2院，但在參議院中未能取得通過預算案所需的60票門檻，使民主黨仍保有部分談判籌碼。
民主黨要求預算案中納入延長健保稅收抵免的條款，以降低數百萬美國人的保險成本，同時撤銷川普對「聯邦醫療補助」（Medicaid）的刪減，這是1項支援老人、身心障礙者與低收入族群的政府醫療制度。民主黨人也堅決反對削減聯邦衛生機構的經費。
眾議院雖通過1項臨時法案以避免停擺，但參議院最終未能批准。於是，美國政府自10月1日正式關門，這是近7年來首次。截至美東時間11月5日，停擺已進入第36天，超越2018至2019年間川普1.0創下的35天紀錄。
白宮的強硬立場與國會的拉鋸
結束停擺的唯一途徑，是讓參議院的2黨達成川普願意簽署的妥協方案。然而，數次投票均告失敗。共和黨主張應先處理健保補助問題，再單獨通過所謂「乾淨決議案」（clean resolution），即不附加其他條件的預算案。而川普政府也拒絕讓步，認為最終責任將落在民主黨身上。
對此，民主黨堅信他們爭取平價醫療的訴求深受選民支持，同時黨內進步派也要求領導層「硬起來」，避免重蹈2025年3月預算談判時過早讓步的覆轍。儘管如此，部分分析人士指出，2黨中的溫和派議員正努力在11月27日感恩節前達成協議。
哪些政府服務停擺？哪些仍在運作？
聯邦政府關門並不代表一切服務完全停擺。被認定為「必要」的服務仍持續進行，但多數員工未能準時領薪。例如，邊境保護、執法人員、移民和海關執法局（ICE）人員、以及醫院醫療人員仍須照常上班。然而，由於航空管制員被迫無薪工作，許多人為了維持生計只好請假兼差，航班也因此被迫延誤或取消。
與此同時，數以萬計被視為「非必要」的聯邦員工已被迫休無薪假。而美軍原本預計10月中無法領到薪水，後來川普政府雖然緊急撥款暫時解決問題，但眾議院議長強森（Mike Johnson）警告，這只是「臨時止血」，未來仍可能再度出現問題。
美國補充營養協助計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP，簡稱食物券計劃）也出現資金短缺。約4100萬美國民眾在10月底被通知，食物補助恐將中斷。川普政府為此在11月3日宣布動用緊急基金暫時支撐1個月，但12月1日前恐再面臨新一輪危機。
社會保障（Social Security）與聯邦醫療保險（Medicare）的支票仍在發放，但資格審核與卡片發行作業延遲。由聯邦資助的幼兒園及史密森尼學會（Smithsonian Institution）博物館等多數機構則關閉，全美部分國家公園與紀念碑亦暫停開放，包括舊金山灣區的阿爾卡特拉斯島（Alcatraz Island，惡魔島）與華盛頓紀念碑（Washington Monument）的內部。
與過去2018至2019年的政府停擺不同，當時公園因未封閉且缺乏管理，引發人為破壞與盜竊案。這次政府選擇直接關閉以預防類似事件重演。
教育體系方面，由於多數美國學校由州政府出資，雖然聯邦獎助金與學生貸款可能延遲，但由於多在夏季發放，教育部長表示短期內影響有限。
此外，郵政服務也未受影響，因美國郵政署（US Postal Service）不依賴國會預算運作。值得注意的是，國會議員在政府關門期間仍照常領薪，該慣例已引發媒體及社會的強烈批評。
川普的策略：讓政府「關久一點」
過去的美國總統多視政府長期停擺為政治毒藥，因其直接影響民生。然而，白宮這次似乎並不急於恢復政府運作。川普也明確表示，他無意延續「停擺結束後補發薪水」的慣例，並考慮趁此機會「永久解雇非必要人員。」他在停擺前一天的9月30日曾公開表示「我們會裁掉很多人。」
就連白宮也警告，那些被迫放無薪假的員工可能不會在停擺結束後獲得補薪。10月7日，川普再度強調：「能不能補發薪水，要看對象。有些人不值得被照顧。」
民主黨眾議院領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）對此強烈駁斥：「法律很明確，所有被迫休假的聯邦員工都有權獲得補發薪水，沒有例外。」據悉，白宮稍早試圖裁減約4,000名聯邦員工，但遭聯邦法院暫時禁止，目前政府正在上訴。
停擺的經濟代價：每週損失150億美元
歷史上，政府停擺對美國經濟的影響通常短暫，類似於1場颶風帶來的暫時性干擾。然而，此次關門危機的損失卻非常顯著。
政府停擺會導致貸款審批、企業許可、上市審查等業務全面延誤。據估計，每天約有8億美元的新聯邦合約無法簽署，許多承包商（尤其是小企業）因此蒙受巨大損失，且他們無法像政府員工那樣獲得補薪。
分析師也預估，政府關門危機每週將使美國經濟增長率下降約0.1至0.2個百分點，折合損失約150億美元。若停擺持續，這些損失恐難以彌補，並可能削弱11月與12月的假期消費。
更令人憂慮的是，川普若落實裁員與取消聯邦項目，經濟傷害恐進一步擴大。加上政府暫停發布關鍵經濟數據（如月度就業報告），聯準會（Fed）等政策制定者恐在資訊不足下誤判形勢。
歷史回顧：美國政府的「停擺傳統」
政府停擺是美國政治獨有的現象。過去半世紀已發生多次，僅川普1.0任內就有3次。上一次發生在2018年底至2019年初，爭議焦點是墨西哥邊境圍牆的經費。最終因航管人員無薪工作1個月後集體請病假，導致航班大亂，才迫使川普政府屈服。
美國政府立法部門底下，負責向國會提供預算和經濟資訊的聯邦機構「國會預算辦公室」（CBO）估算，那次政府停擺導致的經損達110億美元，其中有30億元為永久損失。
但該現象並非川普首創。1980年代，共和黨籍前總統雷根（Ronald Reagan）任內也曾發生多達8次的停擺，雖然大多數的時間都相當短暫。民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）亦在1995年經歷21天的停擺；同黨的歐巴馬（Barack Obama）則是在2013年經歷了16天的政府關門。
