美政府入股季辛格公司xLight 開發EUV設備新型雷射

（中央社舊金山1日綜合外電報導）美國政府同意砸最多1億5000萬美元（約新台幣47億元）入股英特爾前執行長季辛格任執行董事長的新創公司xLight，這家公司開發用於先進晶片微影製造設備的新型自由電子雷射。

路透社報導，自由電子雷射（FEL）被視為要製造運算速度更快的晶片所需的關鍵技術。目前製造先進晶片最不可或缺的工具是極紫外光（EUV）微影設備，而當中最難製造的零組件是雷射。

xLight利用粒子加速器技術來開發耗電量遠低於現有雷射的新型雷射，並正與數個美國國家實驗室合作開發原型機，未來可用於荷商ASML（艾司摩爾）或其他業者的EUV微影設備。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在聲明中表示：「美國將先進微影技術的拓荒拱手讓給他國已太久，在川普（Donald Trump）總統上台後，這樣的日子結束。」

美國商務部的CHIPS研發辦公室（CHIPS Research and Development Office）表示，已與xLight簽署有關美國政府獎勵的不具約束力初步意向書（LOI），但未透露持股比例。

這是川普政府將美國前總統拜登（Joe Biden）時代設立的1個半導體研究機構所獲的74億美元資金接管後，CHIPS研發辦公室進行的首次投資。

xLight的高層經營團隊中有美國晶片製造業巨擘英特爾（Intel）的前執行長季辛格（Pat Gelsinger），他並於今年3月出任執行董事長。（編譯：張正芊）1141202