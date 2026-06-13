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美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。

根據路透社（Reuters）報導，Anthropic 於週五發表聲明指出，已收到美國政府發出的出口管制指令。雖然政府並未透露具體的國安疑慮細節，但該公司理解，美方官員似乎是發現了能繞過安全限制、對 Fable 5 進行「越獄」（jailbreaking）的方法，因而緊急叫停。

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Anthropic 表示，為了配合政府法令，他們必須立即對所有客戶暫停開放 Fable 5 與 Mythos 5 這兩款模型，不過其他 AI 模型的運作則不受影響。該公司強調，他們認為這項禁令背後存在「誤解」，目前正積極與政府溝通，希望能盡快澄清並恢復外國用戶對這些先進模型的訪問權限。

原文出處：美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型

本文由AI協作，經編輯審核後發布