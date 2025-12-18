美政府又關門？ 川普年底演說摘要

財經中心／廖珪如報導

美國總統川普台灣18日早上發表年底演說，提到自己上任近一年來的成就，並多次提到拜登政府失敗等，在健保、住房政策上引發矚目。（圖／翻攝自X平台 @DougWahl1）

台北時間12月18日上午10點，美國總統川普發表全國電視演說，回顧其過去一年的施政成果，並釋出部分未來政策方向。市場解讀，演說內容在健保政策上的強硬立場，恐加劇兩黨預算協商難度，並再度引發美國政府於 1 月 31 日後面臨關門的風險，為金融市場增添不確定性。

川普在演說中強調多項施政成果，包括加強邊境管制、打擊非法移民與毒品流通；在中東局勢中促成停戰；壓抑通膨，特別是能源與大宗物資價格；推動薪資成長高於通膨、帶動私部門就業增加；以及透過關稅政策吸引投資、配合減稅與相關法案刺激經濟。此外，他亦提及藥價與整體醫療成本下降，並表示將向軍人發放獎勵金，並於明年推出大規模住房改革方案。

1月底又迎政府關門挑戰

不過，市場焦點主要集中於健保與醫療支出議題。川普重申可透過政策手段壓低藥價與醫療成本，顯示其在健保政策上仍不願讓步。分析指出，相關立場將成為未來政府預算能否順利通過的關鍵爭議點。若共和黨無法在國會表決中取得優勢，美國政府可能在 1 月 31 日後再次陷入停擺。

回顧先前的政府關門經驗，市場初期反應相對有限，但隨著停擺時間拉長，對經濟活動與數據公布的實質影響逐步浮現。分析人士指出，經濟數據延遲公布將使聯準會（Fed）在貨幣政策決策上面臨資訊不足的挑戰，恐加劇決策分歧，進而不利於市場對政策寬鬆的預期，並增加金融市場波動。

住房改革政策引關注

此外，川普預告明年將推出住房改革政策，但相關細節仍有限，僅提及將涵蓋租屋市場。市場人士認為，美國房市低迷的核心問題仍在於房貸利率居高不下，而房貸利率與長天期美債殖利率高度連動，即使聯準會啟動降息，對降低購屋負擔的效果仍可能有限。後續市場將觀察，相關住房政策是否能實質改善房地產景氣。

整體而言，川普演說雖重申經濟與政策主張，但健保立場與潛在政府關門風險，使政策不確定性升高，市場短期內恐持續關注預算協商進展及其對聯準會政策與股市情緒的影響。

