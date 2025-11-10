美政府史上最長關門現轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」
美國政府自上月1日關門至今邁入第40天，終於出現突破，多名參議院消息人士證實，參議院領袖已達成跨黨派臨時協議，將為政府提供資金延至明年1月30日，以結束這場史上最長的政府停擺危機。
對於情勢出現轉機，美國總統川普（Donald Trump）9日對媒體表示，「看起來政府停擺快結束了。」《路透社》報導，一名熟悉談判情況的人士指出，至少有8名民主黨參議員預計投下贊成票，足以讓參院通過該案。修正後的法案仍須回到眾議院表決，之後送交川普簽署，整個程序可能需要數日。
報導指出，根據共和黨與部分民主黨人達成的協議，包括參院將於12月就延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act, ACA）補貼舉行表決。該補貼一直是本輪預算談判的民主黨優先議題。
此外，決議案還將撤銷川普政府在關門期間實施的部分聯邦員工裁員命令，並確保「補充營養援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）在未來一年持續獲得資金。
據了解，這項協議由新罕布夏州民主黨參議員包括哈桑（Maggie Hassan）、謝欣（Jeanne Shaheen），以及緬因州無黨籍議員金（Angus King）共同促成，但參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）已表明將投下反對票。
延伸閱讀
MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」
MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害
MLB/村上宗隆不適合洋基？ 紐媒分析：位置跟現有陣容重疊
其他人也在看
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 18 小時前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 18 小時前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 12 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 1 天前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
鄭麗文挨批悼共諜！他狠打臉：范雲也曾獻花
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 1 天前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 1 天前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而......風傳媒 ・ 21 小時前
川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。 根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」 這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」 這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。 根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區新頭殼 ・ 1 天前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 17 小時前
出席白色恐怖秋祭大會挨批 鄭麗文回應了
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」明天將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，桃園市長熱門人選之一為不分區立委王義川，但現在地方也一直傳出總統府副秘書長何志偉要參選的消息，使得外界好奇究竟會是誰能代表綠營角逐市長寶座。對此，王義川今（9）日下午前往民進黨桃園市黨部演講前受訪回應了！民視 ・ 19 小時前