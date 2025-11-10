美政府史上最長關門現轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

美國政府自上月1日關門至今邁入第40天，終於出現突破，多名參議院消息人士證實，參議院領袖已達成跨黨派臨時協議，將為政府提供資金延至明年1月30日，以結束這場史上最長的政府停擺危機。

美國白宮。（圖／美聯社）

對於情勢出現轉機，美國總統川普（Donald Trump）9日對媒體表示，「看起來政府停擺快結束了。」《路透社》報導，一名熟悉談判情況的人士指出，至少有8名民主黨參議員預計投下贊成票，足以讓參院通過該案。修正後的法案仍須回到眾議院表決，之後送交川普簽署，整個程序可能需要數日。

報導指出，根據共和黨與部分民主黨人達成的協議，包括參院將於12月就延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act, ACA）補貼舉行表決。該補貼一直是本輪預算談判的民主黨優先議題。

此外，決議案還將撤銷川普政府在關門期間實施的部分聯邦員工裁員命令，並確保「補充營養援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）在未來一年持續獲得資金。

據了解，這項協議由新罕布夏州民主黨參議員包括哈桑（Maggie Hassan）、謝欣（Jeanne Shaheen），以及緬因州無黨籍議員金（Angus King）共同促成，但參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）已表明將投下反對票。

