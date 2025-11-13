美政府將重啟！美股道瓊創新高首次突破48000點、台積電ADR走跌

美股12日收盤走勢分歧，道瓊工業指數站上歷史新高。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國政府史上最長的停擺可能即將結束，美國股市12日收盤走勢分歧，道瓊工業指數站上歷史新高，上漲326.86點、0.68%，首次突破48000點；標準普爾500指數橫盤整理，上漲0.06%，那斯達克指數則下跌0.26%，費城半導體指數上漲1.47%，台積電ADR下跌0.19%，收在290.62美元。

綜合外媒報導，美國聯邦參議院最近打破數週以來的僵局，在幾乎所有共和黨參議員以及8位民主黨議員支持下，以60票對40票通過一項妥協法案，美國眾議院12日將表決日前在參院通過的臨時撥款法案，有望結束美國史上最長的政府關門，最終需經美國總統川普（Donald Trump）簽署妥協方案之後生效。

美股12日收盤，道瓊工業指數上揚326.86點或0.68%，收在48254.82點。標普500指數小漲4.31點或0.06%，收在6850.92點。以科技股為主的那斯達克指數下滑61.84點或0.26%，收在23406.46點。費城半導體指數揚升102.43點或1.47%，收在7082.13點。

焦點個股方面，高盛股價上漲3.54%，及聯合健康集團上漲3.58%，推動道瓊指數連續第二天創下歷史新高。不過一些科技巨頭股價下跌，特斯拉跌2.05%、甲骨文下跌3.88%、美國資料分析公司帕蘭泰爾下跌3.56%。晶片公司AMD公布資料中心營收目標為1000億美元，股價暴漲9%，其競爭對手輝達上漲0.33%。

