美政府局部關門 眾院議長：可望2/3表決重啟預算 結束停擺狀態

美國國會未能在期限前通過2026年預算，影響美國政府一 些部門在1月31日陷入停擺 。美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）1日表示，他有信心在2月3日之前取得足夠票數，讓眾院通過預算法案，結束政府局部停擺狀態。

美國國會大廈外觀。（示意圖／Getty Images）

美國國會兩黨這次預算案協商破局，導火線是民主黨對移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃兩名抗議人士感到憤怒，對國土安全部新資金的協商僵持不下。眾議院民主黨議員希望在預算案表決前，應先調整國土安全部對移民的激烈處理方式。



法新社報導，眾議院預計於2日結束休會，著手處理政府關門的緊急事宜，對聯邦參院所支持的議案進行審議。



強生在美國國家廣播公司（NBC）《會晤新聞界》（Meet the Press）節目中表示：「可以說，我有信心最晚在3日完成。」



聯邦參議院1月30日深夜通過一項方案，批准5件尚未解決的撥款法案，讓大多數聯邦機構的經費能支應到9月；同時也通過一項為期兩周的臨時支出措施，在國會議員繼續協商移民執法政策期間，還能維持國土安全部運作。若眾議院如期在2月3日通過參議院所支持的議案，預計這次政府關門造成的影響有限。



眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakim Jeffries）1日表示，他和同僚返抵華府後，將和共和黨領袖討論國土安全部的改革議題。