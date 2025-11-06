美政府撤銷8萬張非移民簽證 多涉酒駕竊盜攻擊罪行

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國務院高階官員今天表示，自總統川普1月20日就職以來，政府已因酒後駕車、攻擊和竊盜等罪行，撤銷了約8萬張非移民簽證。

「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）率先報導這次撤銷簽證的規模，反映出川普上任後發起的廣泛移民鎮壓行動，驅逐了數量空前的移民，其中也包括部分持有有效簽證者。

川普政府同時也對核發簽證採取更嚴格的政策，加強社群媒體審查並擴大篩選範圍。

在被撤銷的簽證中，約有1萬6000張與酒駕案件有關，約1萬2000張涉及攻擊，另有8000張與竊盜相關。

這位不願具名的國務院高官表示：「這3項罪行就占了今年撤銷簽證數量的將近一半。」

路透社報導，國務院發言人今年8月曾表示，華府已因簽證逾期居留及違法，撤銷超過6000張學生簽證，其中少部分涉及「支持恐怖主義」。

國務院上個月也表示，已因社群媒體上關於保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺案的評論，撤銷了至少6人的簽證。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年5月曾說，他已撤銷數以百計、甚至數以千計人的簽證，其中包括學生，理由是他們參與了有違美國外交政策優先事項的活動。

國務院今年的指令已要求美國駐外外交官，對任何可能被華府視為對美國懷有敵意，且有政治活動紀錄的申請人保持警惕。

川普政府官員曾表示，學生簽證與綠卡持有者可能因支持巴勒斯坦人及批評以色列在加薩戰爭中的行為而被驅逐出境，稱他們的行動對美國外交政策構成威脅，並指控他們支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。（編譯：李佩珊）1141106