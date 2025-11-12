美政府有望結束停擺！四大指數走勢分歧 道瓊漲324點創新高、那指小跌

（中央社台北2025年11月13日電）美國股市今天收盤走勢分歧，道瓊工業指數站上歷史新高，但納斯達克指數下跌。反映出投資人退出價格高昂的科技股，同時把焦點放在歷史性的美國政府停擺很可能即將結束。道瓊工業指數上揚326.86點或0.68%，收48254.82點。標普500指數攀小漲4.31點或0.06%，收6850.92點。那斯達克指數下滑61.84點或0.26%，收23406.46點。費城半導體指數揚升102.43點或1.47%，收7082.13點。

中央社財經 ・ 1 小時前