美政府有望結束停擺！四大指數走勢分歧 道瓊漲324點創新高、那指小跌
財經中心／林昀萱報導
白宮指出，美國總統川普希望可以在當地時間12日簽署法案，結束政府停擺。市場樂觀看待也反映在美股，四大指數收盤互有漲跌。
道瓊工業指數勁揚324.49點或0.68%，收48,252.45點。
標普500指數小漲1.28點或0.02%，收6,847.89點。
那斯達克指數下跌79.08點或0.34%，收23,389.22點。
費城半導體指數漲93.25點或1.34%，收7,072.95點。
