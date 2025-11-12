美政府結束停擺更近一步 眾院通過程序將最終表決

美國眾議院12日採取一項程序性措施，推進了一項權宜之計的撥款方案，來重啟中斷的食物援助、支付數十萬聯邦工作人員的薪資、並恢復受限的空中交通管制系統，朝向結束美國史上最久的政府停擺邁進。

共和黨主控的眾議院以213票對209票的投票結果，推動針對這項措施的最終表決。在眾院民主黨人的強烈反對下，美國總統川普(Donald Trump)的力挺已大致維持共和黨議員的團結。

參議院是在10日打破僵局，在8位民主黨議員的支持下，以60票對40票通過這項妥協方案，將撥款期限延長到明年1月30日，以便結束美國史上最長的政府關門，並將法案送交眾院表決。但眾院民主黨人對於參院同僚發起的長期對峙，未能確保達成一項延長醫療補貼的協議感到憤怒。

儘管相互指責，但民主黨與共和黨似乎沒有明顯的贏家。根據路透社/益普索(Reuters/Ipsos)12日公布的民調顯示，有50%的美國人將政府關門怪罪共和黨、47%歸咎於民主黨。

眾院預計將在12日稍晚進行最終表決，一旦過關，這項撥款法案將送交川普簽署成法律。白宮已表示，川普支持這項法案。