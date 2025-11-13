美政府結束43天停擺！ 川普正式簽署「臨時撥款法案」

美國眾議院終於通過「臨時撥款法案」，總統川普隨後正式簽署，代表聯邦政府結束長達43天的停擺，正式重啟。而影響超過4千萬美國人的福利券，也預計會迅速恢復。不過美國各大機場航班大亂，恐怕還是會持續好幾天，什麼時候恢復正常營運？目前還不確定。

美國總統川普正式簽署「臨時撥款法案」，代表聯邦政府結束長達43天的停擺。（圖／達志影像美聯社）

川普總統在簽署法案時表示，他很榮幸能簽署這項「不可思議的法案」，讓國家再次運作起來。這份妥協撥款法案在送達川普辦公桌前，剛在眾議院順利通過，以222票贊成對上209票反對票，這也代表有6名民主黨眾議員倒戈。此前，參議院已於星期一以60票贊成、40票反對通過該法案。

美國眾議院議長強生強調，民主黨造成的政府關門終於結束了，這要感謝眾議院和參議院的共和黨人團結一致完成任務。政府停擺結束意味著影響4000萬美國人的福利券將會迅速恢復發放，但因政府關門而導致的航班混亂何時能恢復正常仍不確定。美國交通部長達菲表示擔心政府重啟第一天可能無法讓航管員立即回到塔台，他們正在努力管理系統中的風險，以確保人們能夠安全飛行。達菲也表示，政府重新開放後48小時內，機場航管員將獲得70%的補發工資。

不少機場工作人員已經將近兩個月沒有領到薪水，面臨生活困境。一位機場工作人員表示，如果持續上班長達七週但卻沒有拿到通常每兩週會收到的薪水，情況會非常困難。為了協助員工度過艱難時期，美國不少機場持續自救，靠募集物資幫助員工。隨著川普簽署法案，聯邦政府運作何時能全面恢復，仍有待觀察。

