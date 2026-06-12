美政府試圖阻止甘迺迪中心移除川普之名 遭法官駁回

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法新社報導，一位美國聯邦法官12日駁回了甘迺迪中心(Kennedy Center)董事會和司法部的一項請求，他們要求阻止將美國總統川普(Donald Trump)的名字從這處表演場地移除。

美國地區法官古柏(Christopher Cooper)在上個月的一項裁決中判定，必須在12日之前把川普的名字從這處位於首都的地標性建築中移除。

由川普盟友組成的董事會和司法部11日提起上訴，要求古柏暫緩執行他的裁決。但這位法官駁回了這項要求，表示公眾利益「鮮少會因為延續政府的非法行動而獲得維護」。

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他在5月29日的裁決中指出，甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)已被違法地改為以川普的名字命名，只有國會才有權改名。

當時古柏裁定，川普政府要在14天內從大理石外牆和所有和這處場館有關的材料上，移除川普的名字。

在地區法院12日作出裁定後，董事會和司法部已向更高層級法院提起進一步上訴，試圖阻止移除川普的名字。這項上訴正在進行之中。

在12日的裁定出爐後，工人們已開始在這處建築物有川普之名的地區搭建鷹架，但截至美東時間下午5點半(台灣時間13日清晨5點半)尚未拆除。

本週稍早時，甘迺迪中心已在網站上刪除了川普的名字。

這座從1971年啟用的白色紀念建築，是以1963年遇刺身亡的總統甘迺迪命名。

白宮是在去年12月宣布，甘迺迪藝術中心董事會「一致投票通過」更名案，將甘迺迪表演藝術中心改名為「川普-甘迺迪中心」(Trump-Kennedy Center)。川普先前已更換董事會的民主黨成員，並親自擔任主席。

此舉導致許多藝術家取消了原定的演出。 (編輯:柳向華)