美政府週末恐關門 不確定陰影壟罩金融市場

（中央社記者廖漢原紐約27日專電）美股道瓊工業指數今天小幅下跌，代表主要企業表現的標普500指數升至歷史新高，顯示人工智慧仍是美國經濟的重要動能。由於國會撥款協商陷入僵局，聯邦政府週末恐面臨部分關門風險，美國政治不確定性再度為金融市場投下陰影，影響美元資產表現。

川普（Donald Trump）政府建議美國長者適用的「聯邦醫療保險」（Medicare），2027年保費漲幅僅為0.09%。幾乎不調漲的限制遠低於市場預期的5%，保險業者收入勢必大減。

美股健康保險業者總市值一日損失約900億美元，主要業者聯合健康集團（UnitedHealth）股價大跌14%，休曼納公司（Humana）暴跌21%，拖累道瓊工業指數下跌0.83%。

重要科技類股本週陸續公佈財報，納斯達克指數上漲0.91%，標普500指數小幅上揚0.41%。蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）漲幅分別為1%、2%。

「科技7雄」（Magnificent 7）中的微軟、Meta與特斯拉（Tesla）將在美東時間28日收盤後公佈業績，蘋果為29日，市場看好人工智慧持續提升科技業前景。

代表主要企業表現的標普500指數，延續4天漲勢，盤中升至歷史新高6988.82點，以6978.6點作收，有機會挑戰7000點關卡。標普500創新高顯示科技股仍是美國企業成長龍頭，市場看好主要業者在全球人工智慧競爭中的領先地位。

本週美股仍有高度不確定因素。明尼阿波利斯（Minneapolis）槍擊事件導致民主黨聯邦參議員，以拒絕表決撥款手段，試圖封殺國土安全部（Department of Homeland Security）部分預算。變更預算內容須眾議院表決，但眾院本週未安排會期。

未來幾日眾院如未有復會安排，聯邦政府部分機構恐於美東時間31日零時停止運作，主要機構如五角大廈、財政部、國務院、運輸部都將受影響，非必要人員將休假，必要人員須到職但暫時未有收入，市場觀望政府財政不確定對美元資產的影響。（編輯：陳承功）1150128